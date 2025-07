100 Jahre Feuerwehr Wollbach: Feuerwehr-Ehrenkreuz für Sütterlin

Zunächst verabschiedete Abteilungskommandant Thomas Sütterlin den Aktiven Alfons Geling in die Altersmannschaft. Damit ist diese auf 18 Angehörige gewachsen. Der Festschrift zum Jubiläum war zu entnehmen: „Die Altersmannschaft ist weit mehr als eine ruhende Reserve. Sie ist ein lebendiges Archiv an Erfahrung, eine Quelle des Wissens und ein stiller Rückhalt unserer Feuerwehrgemeinschaft“.

Ehrennadeln des Verbands

Für besondere Verdienste im Feuerwehrwesen wurden Rainer Krey, Andreas Winter, Thomas Zitzer und Jens Probst mit der Ehrennadel in Gold des Kreisfeuerwehrverbands geehrt. Die Ehrung nahm Kreisvorsitzende Reiner Jacob vor.

Hauptfeuerwehrmann Rainer Krey hatte den Lehrgang für Sprechfunker und Truppführer absolviert. Seit 1994 bekleidete er mehrere Funktionen, darunter Ausschussmitglied, Schriftführer und Kassierer der Wollbacher Wehr. Jacob bedankte sich insbesonders für seine Tätigkeit als Kassierer und sagte: „Diese Arbeit sieht oft niemand“. Hauptlöschmeister Thomas Zitzer hatte seit 1995 zahlreiche Lehrgänge absolviert und war zeitweise stellvertretender Abteilungskommandant. Hauptlöschmeister Andreas Winter ist Leiter der Atemlöschgruppe, Mitglied im Gesamtausschussß und unterstützt die Wehr nicht nur tatkräftig bei elektrischen Arbeiten. Brandmeister Jens Probst bekleidete ebenfalls mehrere Funktionen. Seit 2015 ist er stellvertretender Abteilungskommandant.

Die silberne Ehrennadel erhielten Anne Schneider, Dirk Wilhelm, Wolfgang Schmidt und Andreas Enders

Verleihung der silbernen Ehrennadel durch Reiner Jacob (Feuerwehrverband, von links) an Anne Schneider, Andreas Enders, Wolfgang Schmidt, Dirk Wilhelm. Es gratulieren Thomas Sütterlin (Abteilungskommandant) und Jens Probst (stellvertretender Abteilungskommandant). Foto: Gudrun Gehr

Ehrenkreuz in Bronze

Reiner Jacob würdigte den völlig überraschten Abteilungskommandanten und Brandmeister Thomas Sütterlin mit der Bronzenen Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Diese Ehrung erhalten Personen, die sich in besonderer Weise um das Feuerwehrwesen verdient gemacht haben, für mutiges Verhalten im Einsatz und für die Rettung von Menschenleben. Die Verleihung erfolgt im Namen des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse. 1990 trat Sütterlin bei der Jugendgruppe Wollbach ein, ist Maschinist und betreibt Atemschutz. Jacob sagte: „Du hast früh Verantwortung übernommen und warst von 2010 bis 2015 stellvertretender Abteilungskommandant in Wollbach. Seit 2015 bist Du Abteilungskommandant“ Auch sein Stellvertreter Jens Probst schloss gratulierte und sagte: „Diese Ehrung ist nur ein kleines Dankeschön für das, was Thomas Sütterlin leistet. Jeder weiß, was es bedeutet, eine solche Abteilung zusammenzuhalten und sie in dieser Stärke einsatzfähig zu halten.“.