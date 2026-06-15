100 Jahre FC Vöhrenbach: Ein WM-Sieg als krönender Abschluss

Begeistert zeigte sich der Vorsitzende des FC 1926 Vöhrenbach Florian Kluß vom Verlauf des dreitägigen Festes zum 100-jährigen Bestehen des Vereins.
Nach dem gelungenen Festbankett am Freitagabend ging es am Samstag und Sonntag auf dem Sportplatz und im Festzelt weiter. Es sei weit besser gelaufen, als man im Vorfeld erwartet hatte. Vor allem habe das Wetter hervorragend mitgespielt. Alle drei Tage war das Jubiläum sehr gut besucht. Bei einem Fußball-Jubiläum gehören natürlich auch Fußballspiele zum Programm.