100 Jahre FC Vöhrenbach: Ein WM-Sieg als krönender Abschluss

Nach dem gelungenen Festbankett am Freitagabend ging es am Samstag und Sonntag auf dem Sportplatz und im Festzelt weiter. Es sei weit besser gelaufen, als man im Vorfeld erwartet hatte. Vor allem habe das Wetter hervorragend mitgespielt. Alle drei Tage war das Jubiläum sehr gut besucht. Bei einem Fußball-Jubiläum gehören natürlich auch Fußballspiele zum Programm.

Hier bereiten sich gerade die Mannschaften der E-Jugend auf ihr Turnier vor. Foto: Stefan Heimpel Zum einen waren dies gut besuchte Jugendturniere mit zahlreichen Mannschaften. Aber auch einige für den Verein wichtige Spiele wurden erfolgreich abgeschlossen: Die erste Mannschaft der Spielgemeinschaft Vöhrenbach-Hammereisenbach-Unterkirnacher (V-H-U) besiegte im letzten Spiel der Saison den FC Grüningen mit 2:0. Das erste Tor schoss Johannes Stumpp bei seinem letzten Spiel für den FC Vöhrenbach, das zweite Tor erzielte der Vorsitzende Florian Kluß selbst. Mit diesem Sieg sicherte sich der Verein zum Ende den vierten Platz in der Tabelle.

Besonders erfolgreich war die C-Jugend SG Vöhrenbach-Unterkirnach, die nach dem Sieg beim letzten Spiel am Sonntagnachmittag in dieser Saison alle Spiele bis auf eines gewonnen hatte und damit klarer Meister der Kreisliga wurde. Da dies allerdings nur eine Kleinfeld-Mannschaft ist, gibt es keinen Aufstieg in eine höhere Klasse.

Tagsüber alle draußen aktiv

Bei dem guten Wetter war tagsüber das Festzelt nur schwach besetzt, viele Besucher verfolgten die verschiedenen Spiele auf dem Sportplatz. Genauso waren viele Kinder mit Springburg und Fußball-Dart beschäftigt. In der unteren Festhalle gab es eine kleine Ausstellung mit vielen historischen Bildern oder auch Spieler-Ausweisen aus den vergangenen 100 Jahren.

Trotzdem war das Festzelt ein wichtiger Knotenpunkt, nicht zuletzt als Basis für die Getränkeversorgung für die vielen Jubiläumsgäste. Auch das Speisenangebot wurde gut angenommen. Hier, so Florian Kluß, habe alles hervorragend gepasst. Bis zur Halbzeit beim Public Viewing am Sonntagabend war noch alles zu haben.

Tatkräftige Unterstützung

Doch dann gingen die Vorräte schnell zur Neige und waren am Ende komplett aufgebraucht. Für einen Verein wie den FC Vöhrenbach bedeutet ein solches Jubiläum sehr viel Arbeit. Aber dank tatkräftiger Unterstützung von den beiden Partner-Vereinen Hammereisenbach und Unterkirnach konnte man auch dies problemlos meistern, so Florian Kluß. Am Samstagabend gab es eine sehr erfolgreiche Party im Festzelt mit DJ Kälble und DJ Jerzy, den ganzen Abend über herrschte hier exzellente Stimmung. Am Sonntag zum Frühschoppen spielten im Festzelt „Die Badisch Böhmischen“ aus dem benachbarten Zweitälerland auf, also von Simonswald über Elzach bis Prechtal.

Zum Frühschoppen am Sonntag spielten im Festzelt „Die Badisch Böhmischen“ aus dem benachbarten Zweitälerland auf. Foto: Stefan Heimpel

Volles Haus bei WM-Spiel

Ebenfalls im Festzelt fand dann am Abend die Verlosung der Jubiläumstombola statt, bevor sich das Zelt zum Public Viewing komplett füllte. Was passt besser zu einem Fußball-Jubiläum als ein Spiel der deutschen Mannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft? Von Anfang an war hier die Stimmung sehr gut, viele waren im entsprechenden Fan-Outfit erschienen. Als dann bereits nach fünf Minuten das erste Tor für Deutschland fiel, kannte die Begeisterung keine Grenzen. Nach dem großen Erfolg mit 7:1 Toren für Deutschland herrschte zum Abschluss des Jubiläumsfestes noch einmal hervorragende Stimmung. Anschließend klang das gelungene Jubiläum gemütlich aus.