Die Familienbäckerei Roller in Neubulach feierte am vergangenen Samstag ihr 100-jähriges Bestehen. Noch immer wird Wert gelegt auf traditionelle Rezepturen, doch auch vor innovativen Genuss-Trends verschließt das Unternehmen nicht die Augen. Besucher durften einen Blick in die Backstube werfen.