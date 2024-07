100 Jahre Ausbildung bei Hansgrohe aus Schiltach: Mehr als tausend Lehrlinge begleitet

1 Gemeinsam mit Ausbildungsleiterin Clarissa Lehmann (links), Bloggerin und Journalistin Ronja Ebeling, und Phillip Schwärzel (rechts), Referent Hochschulmarketing, enthüllte Vorstandsvorsitzender Hans Jürgen Kalmbach (Zweiter von rechts) die acht Meter lange Wand mit den Meilensteinen „100 Jahre Ausbildung“. Foto: Hansgrohe SE

Hansgrohe feiert 2024 das 100. Jahr der betrieblichen Ausbildung. Den Auftakt zu einer Reihe an Jubiläumsveranstaltungen machte d ein Festakt in der „Aquademie“ in Schiltach.









Link kopiert



Ausbildungsleiterin Clarissa Lehmann begrüßte rund 70 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Bildungswesen sowie den gesamten Hansgrohe-Vorstand und das Team der Hansgrohe-Talentschmiede, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ein Jahrhundert Ausbildung – das ist ein beeindruckender Meilenstein“, sagte Vorstandsvorsitzender Hans Jürgen Kalmbach. „100 Jahre Ausbildung bei Hansgrohe bezeugen unser kontinuierliches Engagement in die Zukunft und die Förderung der nächsten Generation von Fachkräften. Während dieser 100 Jahre haben wir über eintausend junge Menschen bei ihrem Berufsstart begleitet. Viele von ihnen sind zu wahren Experten in ihren Fachgebieten geworden.“