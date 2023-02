In Loßburg beginnen die Jubiläumsfeierlichkeiten

8 Die Geschäftsführer Gerhard Böhm (von links), Jürgen Boll und Guido Frohnhaus (rechts) überreichen unter tosendem Applaus des Publikums Geschenke an die geschäftsführenden Gesellschafter Renate Keinath (Dritte von links), Juliane Hehl und Michael Hehl (Zweiter von rechts). Als Gisela Hehl mit Blumen bedacht wird, kann sich das Publikum nicht mehr auf den Plätzen halten. Foto: Spotts

Arburg ist aus Loßburg nicht mehr wegzudenken. Das Unternehmen prägt die Gemeinde im Schwarzwald bereits seit 100 Jahren: ein Grund zum Feiern. Bei der ersten großen Veranstaltung im Jubiläumsjahr kamen die Gäste aus dem Staunen nicht mehr heraus.









Sei es der ausgerollte rote Teppich, der Shuttlebus, der die Gäste vom einen Teil des Unternehmens in den anderen chauffierte oder das Vier-Gänge-Menü, das den 360 geladenen lokalen und regionalen Gästen serviert wurde: Die Firma Arburg startete am Freitagabend fulminant in ihre Jubiläumsfeierlichkeiten.