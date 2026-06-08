„100 Jahre Alter Benz“: Feuerwehr holt „Bonfire“ und „The New Roses“ nach Wolfach

Für die viertägige Party „100 Jahre Alter Benz“ lässt sich die Wolfacher Feuerwehr nicht lumpen. Auch die Rocknight am Freitag hat Hochkaräter und eine Kinzigtäler Kultband im Programm.

Hinter den Kulissen startet für Wolfachs Feuerwehr die heiße Phase: Vier Wochen bleiben bis zum großen Festwochenende „100 Jahre Alter Benz“. Gestartet wird die viertägige Party um den runderneuerten Feuerwehr-Oldtimer mit der großen Rocknight. Zu der fahren die Organisatoren neben den Lokalmatadoren von „Big Mama“ auch zwei internationale Hard-Rock-Schwergewichte auf: „Bonfire“ und „The New Roses“.

Der Ticketvorverkauf ist gestartet (siehe Infokasten). „Die Besucher dürfen sich auf einen energiegeladenen Konzertabend mit Festivalatmosphäre freuen“, verspricht die Feuerwehr in einer Mitteilung dazu.

Die Rocknight am Freitag, 3. Juli, wird die Feuertaufe für das Zelt, das ein neues Raumgefühl im Schlosshof bieten und mit zusätzlicher Höhe mehr Platz für bessere Technik bieten soll. Und, so ergänzt Feuerwehr-Pressemann Simon Jan Springmann: Die Zeltwände sind transparent, sodass das besondere Ambiente des Schlosshofs bleibe.

In der Wolfacher Feuerwehr gibt’s noch echte Rocker

Andere setzen auf Schlager-Partys oder Elektro-DJs als Zugpferde – in der Feuerwehr geben offenbar die Rocker den Ton an. „Es gibt natürlich auch andere Musik-Stilrichtungen, die unter den Kameraden gefragt sind. Da sind wir in der Feuerwehr so divers aufgestellt wie bei Berufen und Hobbys“, versichert Springmann. Die Entscheidung für die Rocknight sei dennoch bewusst gefallen: „Rock ist im Kinzigtal verankert mit diversen Veranstaltungen. Die Bands haben einen gewissen Namen in der Szene, die kennt man.“

„Bonfire“ ist ein echtes Urgestein der Hard-Rock-Szene: 1972 von Gitarrist Hans Ziller in Ingolstadt noch unter dem Namen „Cacumen“ gegründet, startete die Band ab 1986 mit dem Album „Don’t touch the Light“ international durch. Die Besetzung wechselte über die Jahre, Hans Ziller und der Stil der Band blieben.

Das aktuelle Album „Higher Ground“ wurde 2025 veröffentlicht. Auf die Fortsetzung der zugehörigen Tour freue er sich, betont Ziller in einer Mitteilung der Agentur Crush Concerts. „Bonfire“ sei heute „eine eingeschworene Truppe mit herausragenden Musikern, die für diese Band alles geben. Motto: „The fire is back, und zwar gewaltig!“

Bei „Bonfire“ spielt Box-Weltmeisterin Tina Schüssler am Bass

Für den erkrankten Bassisten Ronnie Parkes hat die Band auf ihrer Tour prominenten Ersatz an Bord: Tina Schüssler. Die 51-Jährige ist mehrfache Box- und Kickbox-Weltmeisterin und heute als Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin tätig. 2023 erhielt sie für ihr soziales Engagement das Bundesverdienstkreuz. Und bei „Bonfire“ zeigt sie jetzt ihre Qualitäten am Bass.

„The New Roses“ startete 2013 unter ihrem heutigen Namen durch – und landete mit dem Titelsong des Debütalbums „Without a Trace“ direkt im Soundtrack der international gefeierten US-Biker-Serie „Sons of Anarchy“. Zur Konzerthistorie der Band zählen Shows bei Festival-Krachern wie „Wacken“ und „Hellfest“, aber auch mehrere Auftritte auf Tour mit „Kiss“. Für Wolfach hat die Band unter anderem das aktuelle Album „Attracted To Danger“ im Gepäck.

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Lange Bandgeschichte, internationale Shows – Attribute, die auch die Kinzigtäler Kult-Coverband „Big Mama“ für sich in Anspruch nehmen kann. Nervös werde man da als Vorband für die Szene-Größen nicht, versichert Sänger Carsten Boser. „Der Abend wird eine tolle Sache. Wir freuen uns riesig, dass die Feuerwehr auch an eine einheimische Band gedacht hat.“

Eine besondere Herausforderung gebe es aber doch: „Wir spielen normalerweise zweieinhalb Stunden. Das Allerschwierigste war für uns, die Songs rauszusuchen, die wir in 45 Minuten unterbringen wollen.“ Nicht nur der Auftritt ist kürzer als sonst: „Geplant sind 15 Minuten Umbaupause von unserem letzten Ton bis zum ersten Ton von ‚Bonfire‘ – das wird sportlich.“