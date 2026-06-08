„100 Jahre Alter Benz“: Feuerwehr holt „Bonfire“ und „The New Roses“ nach Wolfach

Für die viertägige Party „100 Jahre Alter Benz“ lässt sich die Wolfacher Feuerwehr nicht lumpen. Auch die Rocknight am Freitag hat Hochkaräter und eine Kinzigtäler Kultband im Programm.
Hinter den Kulissen startet für Wolfachs Feuerwehr die heiße Phase: Vier Wochen bleiben bis zum großen Festwochenende „100 Jahre Alter Benz“. Gestartet wird die viertägige Party um den runderneuerten Feuerwehr-Oldtimer mit der großen Rocknight. Zu der fahren die Organisatoren neben den Lokalmatadoren von „Big Mama“ auch zwei internationale Hard-Rock-Schwergewichte auf: „Bonfire“ und „The New Roses“.