100 Jahre Alter Benz: Das plant die Feuerwehr Wolfach für ihren Festmarathon im Juli

Zum 100. Geburtstag ihres restaurierten Alten Benz plant Wolfachs Wehr eine viertägige Party, bei der die Innenstadt zur Feiermeile wird. Vom 3. bis zum 6. Juli gibt es Programm.

Seit mehr als eineinhalb Jahren läuft im Hintergrund die Planung, ab sofort nähert sich das Fest der heißen Phase: Die Feuerwehr Wolfach stellte das Programm vor, mit dem vom 3. bis 6. Juli der 100. Geburtstag des frisch restaurierten Alten Benz gefeiert werden soll. Der Vorverkauf für die Rocknacht, die das Fest eröffnet, startete bereits, nun läuft die großangelegte Werbekampagne an. Unter anderem sollen 40.000 Bäckertüten die Kinzigtäler beim Einkauf auf das bevorstehende Fest aufmerksam machen. Dafür denkt man bei der Wehr in großen Dimensionen.

„Wir planen eine herausragende Veranstaltung“, betont Bruno Heil. Wie bei den Oldtimertreffen 1998 und 2006 soll sich das Fest wieder über vier Tage erstrecken. Diesmal allerdings wolle man dabei „in Wolfach ein neues Veranstaltungskonzept ausprobieren“. Zentrum der Feierlichkeiten: ein exklusives Zelt im Schlosshof, höher als alle bisherigen. Das soll ob des Aufwands über drei Wochenenden für mehrere Veranstaltungen genutzt werden.

Den Auftakt aber macht das Benz-Jubiläum. Eingeweiht wird das Zelt am Freitag, 3. Juli, mit einer Rocknacht. Als Vorband steht die Wolfacher Coverband „Big Mama“ auf der Bühne – danach folgen mit „Bonfire“ und „The New Roses“ zwei international gefeierte Hard-Rock-Bands. Am 4. Juli startet das Oldtimertreffen, zu dem sich bisher 40 Gruppen und Vereine mit ihren Feuerwehr-Oldies aus Deutschland und der Schweiz angekündigt haben: Von der Motorspritze der Feuerwehr Hausach, Baujahr 1922, bis zum Vorausrüstwagen der Feuerwehr Ulm, Baujahr 1991. Die Oldies werden am Festsamstag auf einer Rundfahrt durchs Kinzigtal sowie am Samstag und Sonntag bei der Fahrzeugschau in der Innenstadt die Blicke auf sich ziehen.

Historische Schauübung ist ein Höhepunkt des Fests

Mittendrin: der Alte Benz. Dass der nach dem Brand von 2011 heute wie neu dastehe, „kann man eigentlich fast als Wunder bezeichnen“, lobt Hartmut Brückner von der Benz-Gruppe. Ein besonderer Verdienst von Chefrestaurator Joachim Oberfell. Das Wolfacher Treffen soll die Feuerwehr-Veteranen erlebbar machen: Hier mal ein laufender Motor, eine Pumpe, die zeigt, was sie noch zu leisten imstande ist, dort eine Drehleiter, die sich in die Höhe reckt.

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Weitere Höhepunkte im Programm: eine historische Schauübung vor dem Rathaus am Festsamstag mit gut 60 Darstellern aus Wolfach, Bad Rippoldsau-Schapbach, Hausach und Schiltach sowie der Festabend „Wolfach im Feuerschein“. Der soll mit stimmiger Beleuchtung, zwei DJs in der Stadt sowie der Band „Fungum“ im Festzelt die ganze Innenstadt zum Festbereich machen. „Es soll ein bisschen Stadtfest-Charakteristik haben“, umreißt Bruno Heil. Den Festabschluss bildet das Handwerkervesper mit „Polka verrückt“ am Montag, 6. Juli.

Über die Details des Jubiläums, zu dem es auch eine Sonderausstellung im Museum im Schloss geben wird, wird noch berichtet. „Die dicksten Bretter müssten gebohrt sein“, blickt Heil auf den Stand der Organisation. Zurücklehnen könne man sich trotzdem noch nicht. Viele Unterstützer packen mit an. Weitere Helfer können sich bei Bruno Heil melden.

Ticketverkauf

Tickets für die Rocknacht gibt es ab sofort für 39,50 Euro online auf diginights.com sowie bei Optik Brucker in Wolfach und den Sparkassen-Filialen in Wolfach, Oberwolfach und Schiltach. Dort gibt es auch einen exklusiven Jubiläum-Sammlerpin für vier Euro.