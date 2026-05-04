100 Jahre Alter Benz: Das plant die Feuerwehr Wolfach für ihren Festmarathon im Juli

Zum 100. Geburtstag ihres restaurierten Alten Benz plant Wolfachs Wehr eine viertägige Party, bei der die Innenstadt zur Feiermeile wird. Vom 3. bis zum 6. Juli gibt es Programm.
Seit mehr als eineinhalb Jahren läuft im Hintergrund die Planung, ab sofort nähert sich das Fest der heißen Phase: Die Feuerwehr Wolfach stellte das Programm vor, mit dem vom 3. bis 6. Juli der 100. Geburtstag des frisch restaurierten Alten Benz gefeiert werden soll. Der Vorverkauf für die Rocknacht, die das Fest eröffnet, startete bereits, nun läuft die großangelegte Werbekampagne an. Unter anderem sollen 40.000 Bäckertüten die Kinzigtäler beim Einkauf auf das bevorstehende Fest aufmerksam machen. Dafür denkt man bei der Wehr in großen Dimensionen.