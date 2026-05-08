100 Jahr-Jubiläum: Trachtenkapelle Steinenstadt beweist Mut zur Vielfalt

Alltag aus und Kino im Kopf an, rät die Trachtenkapelle Steinenstadt für ihr Konzert „Kino im Kopf“. Das Orchester lädt zur musikalischen Reise durch die Filmmusik ein.

Zum 100-Jahr-Jubiläum steht nach dem Konzert zu Jahresbeginn nun an diesem Samstag das nächste unter dem Motto „Kino im Kopf – ein Konzertabend voller Filmmusik“an. Wenn in der Baselstabhalle Steinenstadt dann ab 20 Uhr die Lichter erlöschen und die ersten Töne erklingen, beginnt eine Reise, die eigentlich keine Leinwand benötigt: das Orchester verwandelt den Saal in einen Ort voller musikalischer Magie. Was im Jahr 1926 mit elf mutigen Männern und einer Hand voll in Efringen-Kirchen gekaufter Instrumente begann, hat sich über ein Jahrhundert zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, die einem monumentalen Leinwand-Epos gleicht.

Im Jahr ihres 100-jährigen Bestehens blickt die Trachtenkapelle Steinenstadt nicht nur voller Stolz zurück, sondern setzt sich mit einem außergewöhnlichen Programm selbst ein Denkmal, heißt es in der Ankündigung. Der Abend verspricht eine Setlist, die jeden Hollywood-Produzenten vor Neid erblassen ließe. „Die Geschichte der Trachtenkapelle hat alles, was ein guter Film braucht: Drama, Action, Kameradschaft und jede Menge Musik“, heißt es weiter.

Das Publikum darf sich auf eine emotionale Achterbahnfahrt freuen: Von den staubigen, endlosen Weiten mit Lawrence von Arabien bis hin zu den adrenalingeladenen Cockpits der schnellsten Kampfjets in Top Gun.

Dabei beweist das Orchester unter der Leitung von Uwe Jordan Mut zur Vielfalt. Mit den Movie Themes 1984 wird ein nostalgischer Blick zurück in ein Kult-Jahrzehnt geworfen, während die Rhythmen von Encanto und der Glamour von The Greatest Showman für moderne Akzente sorgen. Dass es zum Finale bei den Klängen von Grease niemanden mehr auf den Stühlen halten wird, gilt fast schon als sicher,schreibt die Trachtenkapelle in ihrer Mitteilung.

Intensiv um die richtige Würze gestritten

Hinter einer solchen „Blockbuster-Produktion“ stecke eine gute Vorbereitung. Wie in der Küche von Ratatouille wurde in den Proben intensiv um die richtige Würze gestritten, um dem Publikum ein musikalisches Fünf-Gänge-Menü zu servieren. Möglich wird dieser Abend auch durch starke lokale Partner wie die Physiotherapie Heitz, Elektro Bieg, der FKK DLE, Heizungsbau Lang sowie die Volksbank Markgräflerland, die als „Produzenten im Hintergrund“ fungieren. Ein besonderer Dank gilt zudem den vielen Helfern vor und hinter der Theke sowie den Musikerinnen und Musikern, die an diesem Abend als Hauptdarsteller auf der Bühne stehen.

Es war ein weiter Weg von den ersten elf Instrumenten im Jahr 1926 bis heute. Ein Weltkrieg und Corona konnten die Trachtenkapelle (TK) nicht stoppen. Seit 2023 kamen zwölf neue Jungmusiker zum 25 Musiker starken Jugendorchester, das Uwe Jordan seit 1989 leitet. Das Aktivorchester dirigiert Uwe Jordan seit nunmehr 26 Jahren. Unter seiner Leitung sind die 37 Musiker zu einem homogenen Klangkörper zusammengewachsen.

Für 25 Jahre Jugendausbildung in der Trachtenkapelle Steinenstadt überreichte Helmut Blaudszun (r.) im Jahr 2013 die Silberne Ehrennadel und Urkunde des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (Archivbild). Foto: Philipp/Weiler Zeitung

Doch auch der Dirigent selbst hat wohl schon klangvolle Geschichte für die Zukunft der Musik im Markgräflerland geschrieben, denn noch länger als er den Taktstock schwingt, engagiert er sich für die Jugend. Bereits im Jahr 2013 ist Jordan für 25 Jahre Jugendausbildung in der Trachtenkapelle Steinenstadt mit der Silbernen Ehrennadel und Urkunde des Bundes Deutscher Blasmusikverbände ausgezeichnet worden. Durch stetige Eigenmotivation und seine unkomplizierte Art habe Jordan die Trachtenkapelle zu dem Stand geführt, auf dem sie heute ist. Sie sei geprägt durch Teamgeist, Spielfreude und Kameradschaft, hatte Helmut Blaudszun, Vizepräsident des Markgräfler Musikverbandes, bei der Ehrung festgestellt. Jordan habe sein Talent vom Vater geerbt, habe alle Leistungsabzeichen bis zum Goldenen absolviert.

Unsere Empfehlung für Sie Trachtenkapelle Steinenstadt Jubiläumsauftakt mit mächtig Drive Seit 100 Jahren ist die Trachtenkapelle Steinenstadt „on tour“. Den Start in das Jubiläumsjahr bildete das Jahreskonzert.

Unter der Leitung von Uwe Jordan lädt die Trachtenkapelle Steinenstadt am Samstag, 9. Mai, 20 Uhr, in der Baselstabhalle in Steinenstadt zum ihrem 100-Jährigen dazu ein, den Alltag daheim zu lassen und ins „Kino im Kopf“ einzutauchen, in einen Abend voller Musik, Emotionen und Gemeinschaft.