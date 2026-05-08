100 Jahr-Jubiläum: Trachtenkapelle Steinenstadt beweist Mut zur Vielfalt

Alltag aus und Kino im Kopf an, rät die Trachtenkapelle Steinenstadt für ihr Konzert „Kino im Kopf“. Das Orchester lädt zur musikalischen Reise durch die Filmmusik ein.
Zum 100-Jahr-Jubiläum steht nach dem Konzert zu Jahresbeginn nun an diesem Samstag das nächste unter dem Motto „Kino im Kopf – ein Konzertabend voller Filmmusik“an. Wenn in der Baselstabhalle Steinenstadt dann ab 20 Uhr die Lichter erlöschen und die ersten Töne erklingen, beginnt eine Reise, die eigentlich keine Leinwand benötigt: das Orchester verwandelt den Saal in einen Ort voller musikalischer Magie. Was im Jahr 1926 mit elf mutigen Männern und einer Hand voll in Efringen-Kirchen gekaufter Instrumente begann, hat sich über ein Jahrhundert zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, die einem monumentalen Leinwand-Epos gleicht.