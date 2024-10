Das 100-jährige Jubiläum der Emminger Trachtenkapelle wurde am ersten Oktoberwochenende feierlich begangen. Ein besonderes Datum, da die Trachtenkapelle genau am 5. Oktober 1924 von zwölf jungen Männern gegründet wurde.

Dieses geschichtsträchtige Wochenende wurde bewusst gewählt, um das Jubiläum gebührend zu feiern und an die lange Tradition des Vereins zu erinnern.

Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete am Mittwoch die mit Spannung erwartete Neuauflage der Dancehall-Night in der Fritz-Ziegler Halle. Bis spät in die Nacht wurde ausgelassen getanzt und gefeiert.

Fidelitas-Quintett als musikalische Highlight

Am Samstag, dem eigentlichen Gründungstag der Trachtenkapelle, fand das musikalische Highlight des Wochenendes statt: Ein Benefizkonzert des Fidelitas-Quintetts, das von H. Münchgesang, einem ehemaligen Dirigenten der Kapelle, und seinen Geschwistern als einzigartiges Familien-Bläserquintett dargeboten wurde. Das Publikum war begeistert von der eindrucksvollen Darbietung, und die Einnahmen des Abends werden für die Renovierung der Emminger Oswaldkirche gespendet.

Den krönenden Abschluss des Festwochenendes bildete der Familiensonntag, der mit einem festlichen Erntedankgottesdienst startete. Dieser wurde musikalisch vom Liederkranz Emmingen begleitet und von den Konfirmanden mitgestaltet. Im Anschluss gab es ein Mittagessen und der Musikverein Hochsträß sorgte mit schwungvollen Klängen für gute Stimmung.

Trotz der durchweg positiven Stimmung über die drei Festtage und der gelungenen Organisation hätten sich die Musikerinnen und Musiker über ein paar Besucher mehr gefreut.