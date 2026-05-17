100-jähriges Bestehen: So feiert der Kleinkaliber Schützenverein Grenzach

Mit einem Jubiläumsfestakt feierte der Kleinkaliber Schützenverein Grenzach am Freitag sein 100-jähriges Vereinsjubiläum
Sebastian Werner, Vorsitzender des Kleinkaliber-Schützenvereins, erinnerte nicht nur an die Vereinsgründung im Jahr 1926, sondern blickte auch auf eine Zeit zurück, die eine andere gewesen sei, so seine Worte. Dass der Verein mehr als 100 Jahre bestehen konnte, habe vor allem mit den Menschen zu tun, die den Verein tragen. Er nannte die Ehrenmitglieder Horst Huber, Hans Looke und Rolf Grandis, die über viele Jahre hinweg den Schützensport in Grenzach-Wyhlen vorangebracht hätten und sich große Verdienste um den Verein erworben hätten. Sie hätten mit großem Respekt, Kameradschaftssinn, Disziplin und Weitblick das Vereinsgeschehen in außergewöhnlichem Maße geprägt und dafür gesorgt, dass diese Eigenschaften den Schützensport in der Gemeinde bis heute bestimmen würden.