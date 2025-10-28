100-jähriges Bestehen: Pfohrener Chor freut sich über Zelter-Plakette

Der Männergesangverein Pfohren erhielt eine hohe Auszeichnung für 100 Jahre Gesangskultur. Mit einem Konzert mit befreundeten Chören der Ostbaar schloss der Chor sein Jubiläumsjahr.
In Harmonie und voller Zuversicht für die Zukunft verabschiedete sich der Männergesangverein Pfohren mit einem Ostbaargruppenkonzert von seinem Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen. Ein finaler Höhepunkt in einem denkwürdigen Jahr stand bevor, weshalb die Sänger ihren Heimatort verließen, um mit dem Publikum vor großer Kulisse im Strawinsky-Saal zu feiern.