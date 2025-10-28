100-jähriges Bestehen: Pfohrener Chor freut sich über Zelter-Plakette

Der Männergesangverein Pfohren erhielt eine hohe Auszeichnung für 100 Jahre Gesangskultur. Mit einem Konzert mit befreundeten Chören der Ostbaar schloss der Chor sein Jubiläumsjahr.

In Harmonie und voller Zuversicht für die Zukunft verabschiedete sich der Männergesangverein Pfohren mit einem Ostbaargruppenkonzert von seinem Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen. Ein finaler Höhepunkt in einem denkwürdigen Jahr stand bevor, weshalb die Sänger ihren Heimatort verließen, um mit dem Publikum vor großer Kulisse im Strawinsky-Saal zu feiern.

Das Programm sah nicht weniger als die Verleihung der Zelter-Plakette vor, die auf Antrag beim Deutschen Sängerbund nur jene erhalten, denen der Nachweis gelingt, einhundert Jahre ohne Unterbrechung die Gesangskultur gefördert zu haben. Zweifelsohne fiel der Männergesangverein Harmonie Pfohren in diese Kategorie, weshalb Barbara Kollmeier stellvertretend für Landrat Sven Hinterseh die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete Urkunde verlieh.

Für die Dezernatsleiterin der Rechts- und Ordnungsverwaltung war die Verleihung ein Novum. Doch erkannte sie sehr wohl die Dimension, welche diese Auszeichnung für den Jubiläumschor darstellte. Kollmeier würdigte die Sänger für 100 Jahre Einsatz für die Musik, den Gesang und eine lebendige Vereinsarbeit. „Seit 100 Jahren tragen die Lieder zur Identität von Pfohren bei. Der gute Ruf des Vereins reicht weit über die Grenzen von Pfohren hinaus“, gratulierte Kollmeier, die dem Vorsitzenden Ernst Engesser stellvertretend für alle anderen Sänger die Zelter-Plakette überreichte.

Harmonie-Vorsitzender Ernst Engesser erinnerte an den Auftakt des Jubiläumsjahres mit dem Festbankett im Frühjahr. „Damals ließ die Harmonie ihre Geschichte Revue passieren, heute steht der Gesang im Mittelpunkt“, freute sich Engesser auf 90 kurzweilige Minuten.

Liederstrahlen Zuversicht aus

Zu Beginn hatten die Gastgeber unter Leitung ihres Chorleiters Alfred Schenkenburger das Konzert eröffnet. Ihre Lieder strahlten dabei eine Zuversicht und einen Optimismus aus, der sich durchs gesamte Konzert ziehen sollte. Sofern er nicht selbst mitsang, begleitete Matthias Faller die Sänger am Klavier. Heiterkeit verbreitete der Patenverein vom MGV Allmendshofen, als er unter dem Lindenbaum das erste Bier zum Krähen des Hahnes von Onkel Giacomento zischen ließ. Wie es unter Patenvereinen so üblich ist, hatten sich die Allmendshofener für ihren Auftritt kurzerhand den Chorleiter ausgeborgt.

Es folgten Grußworte, unter anderem von Ortsvorsteher Gerhard Feucht, Bürgermeister Severin Graf und dem Vorsitzenden des Schwarzwald-Baar-Chorverbands, Johann Müller-Albrecht. Ein stimmungsvoller Auftritt der Chorgemeinschaft Ober- und Unterbaldingen unter der Leitung von Matthias Listmann führte geradewegs in die Pause. Frisch gestärkt ging man dann zum zweiten Konzertteil über. Lieder voller Sehnsucht hatten Lioba Manger und ihre Sängerlust Ippingen mitgebracht. Sie nahmen das Publikum mit in die Berge und begeisterten mit den Hubert von Goisern-Klassikern „Heast as net“ und „Weit, weit weg.“

Großer Moment für Ostbaarchöre

Chorleiterin Jelena Mirkov ließ sich mit ihren Pfohren Pop Singers die Gelegenheit nicht entgehen, mit drei Welthits von Michael Jackson zu gratulieren. Im letzten Teil des Konzerts war der große Moment der Ostbaarchöre gekommen. Der von Matthias Listmann geleitete, gemischte Chor erhielt für seine Version des Beatles-Evergreens „Let it be“ viel Applaus. Zum Abschluss sang der Männerchor. Hier teilten sich Lioba Manger und Alfred Schnekenburger die Leitung.

Die Sänger schwebten mit dem Publikum „Über den Wolken“ und verabschiedeten sich „Als Freunde“.

Die Auszeichnung

Zelter-Plakette

Bundespräsident Theodor Heuss stifte 1956 die Zelter-Plakette den Chorvereinigungen, die sich 100 Jahre lang um den Erhalt von Chormusik, Volkslied und Gesangskultur verdient machten. Die Geschichte der staatlichen Auszeichnung reicht indes bis in die 1920er-Jahre zurück. Ein preußischer Minister stiftete damals drei künstlerisch gestaltete Gedenkblätter, die später durch goldene, silberne und bronzene Plaketten ersetzt wurden.