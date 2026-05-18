100-jähriges Bestehen: Großer Andrang beim Jubiläumsfest der Ichenheimer Angler

Zwei Tage lang wurde das 100-jährige Bestehen des Angelvereins Ichenheim gefeiert. Auf lange Reden bei einem klassischen Festbankett wurde verzichtet.

Eröffnet wurde das Fest am Samstagabend mit einer kurzen Ansprache und Worte des Dankes. Der Vorsitzende des Angelvereins Ichenheim, Manfred Reichenbach, gab einen Abriss über die Höhepunkte der 100-jährigen Vereinsgeschichte. Auf ein klassisches Festbankett wurde zu Gunsten des Miteinanders und des Austauschs verzichtet, dennoch gab es eine kurze Jubiläumsrede von Bürgermeister Tobias Uhrich und Ichenheims Ortsvorsteher Helmut Roth.

Der befreundete Angelverein Kurtzenhouse brachte ein Geschenk Worte des Dankes richtete der Vorsitzende der Ichenheimer Angler insbesondere auch die Helfer und die Sponsoren, die das Jubiläumsfest möglich machten.

Präsente brachten zur großen Geburtstagsfeier nicht nur befreundete Vereinen aus Dundenheim und Meißenheim mit, sondern kamen auch vom befreundeten Angelverein aus Kurtzenhouse im Elsass. Seit etwa zehn Jahren sind die Vereine aus Ichenheim und dem Elsass befreundet und besuchen sich jährlich zu einem gemeinsamen Fischen.

Nach der Rede ging es an den Fassanstich: Nach einem schwungvollen Schlag konnte der frische Gerstensaft gezapft und das Freibier unter den Gästen verteilt werden. Für die Frauen gab es wahlweise auch ein Glas Sekt, um auf den 100. Geburtstag des Angelvereins anstoßen zu können. Anschließend wurde bis in die späten Stunden zur Musik von DJ Bruddal gefeiert.

Fotowände gaben Einblicke in die Vereinsgeschichte. Foto: Lehmann

Am Sontag war die Jubiläumsfeier in der Langenrothalle ein beliebtes Ausflugsziel. Ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestehens wurde der ökumenische Gottesdienst von Pfarrerin Anna Schimmel abgehalten. Umrahmt wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor und de m Männergesangverein Ichenheim. Besonders freute Reichenbach und Vorstandskollege Thorstzen Weis, dass der Gottesdienst regen Zuspruch fand.

Rund 150 Helfer waren jeweils an den Tagen im Einsatz für die Gäste

Danach trafen sich die Festgäste zum Mittagessen neben der Langenrothalle. Am Nachmittag war auch für die jüngsten Festbesucher einiges geboten. Dosenwerfen, die AVI-Schleuder, Kinderschminken, Zehnerle-Werfen und Magnetangeln boten den Kindern so einiges zum Erleben und entdecken. Im Außenbereich war zudem eine Fliegenfischen-Arena aufgebaut, wo man einiges über diese außergewöhnliche Art des Angelns lernen konnte. Eine Diashow und Fotowände gaben Einblicke in die Vereinsgeschichte. Auch das Mobil des Landesfischereiverbands gab Informationen rund um das zunehmend beliebte Hobby der Fischerei. Interessante Einblicke in die Zubereitung der heimischen Fische gaben die drei Vereinsmitglieder „Franzl”, Hans-Jörg Schmieder und Volker Jockers. Die drei begeisterten Hobbyköche zeigten, was man aus den Fischen zubereiten kann.

Reichenbach und Weis blickten am Ende auf ein rundum gelungenes Jubiläumsfest zurück. Rund 150 Helfer sorgten dafür, dass alles reibungslos ablief. Mit einem Helferfest soll auch intern das Jubiläum gebührend gefeiert werden.

Mitglieder

Der Angelverein Ichenheim zählt rund 330 Mitglieder, wovon rund 160 Aktive sind. Auch die Jugendabteilung erfreut sich mit 47 Mitgliedern einer großen Beliebtheit.