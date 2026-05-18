100-jähriges Bestehen: Großer Andrang beim Jubiläumsfest der Ichenheimer Angler

Zwei Tage lang wurde das 100-jährige Bestehen des Angelvereins Ichenheim gefeiert. Auf lange Reden bei einem klassischen Festbankett wurde verzichtet.
Eröffnet wurde das Fest am Samstagabend mit einer kurzen Ansprache und Worte des Dankes. Der Vorsitzende des Angelvereins Ichenheim, Manfred Reichenbach, gab einen Abriss über die Höhepunkte der 100-jährigen Vereinsgeschichte. Auf ein klassisches Festbankett wurde zu Gunsten des Miteinanders und des Austauschs verzichtet, dennoch gab es eine kurze Jubiläumsrede von Bürgermeister Tobias Uhrich und Ichenheims Ortsvorsteher Helmut Roth.