100-jährige Vereinsgeschichte: Alis Janz sichert sich die Ehrenscheibe in Rangendingen

Nach der Hockete gab es Unterhaltung bis in die Nacht: Die Rangendinger Schützen können feiern! Im Juni geht es weiter mit den Feierlichkeiten.
Zwei Tage lang zeigte sich, wie lebendig der Traditionsverein auch nach einem Jahrhundert noch ist und wie stark er in der Dorfgemeinschaft verankert ist. Nach der Vatertagshockete setzten sich am Samstag die Feierlichkeiten im beheizten Festzelt beim Schützenhaus fort. Die Helfer hatten erneut alle Hände voll zu tun. „Es halfen viele aus den eigenen Reihen mit. Die Resonanz war durchweg positiv“, sagte Vereinsvorsitzender Ralf Dieringer.