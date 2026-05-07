100. Geburtstag: Stadt Zell würdigt Ehrenbürger Gerhard Jung

Die Stadt Zell würdigt ihren Ehrenbürger Gerhard Jung anlässlich seines 100. Geburtstags.
„Mi liebis Zell, nüt wyt un breit halt i wie di so hooch“ – nichts könnte die Verbundenheit von Mundartdichter Gerhard Jung zu Zell mehr unterstreichen, als dieses Zitat aus dem Gedicht „My Zell“, das er zum 150-jährigen Stadtjubiläum im Jahr 1960 seiner Heimatstadt widmete. Die Stadt Zell hat nun ihren Heimatdichter und Ehrenbürger mit einem Empfang gewürdigt, denn Gerhard Jung könnte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiern.