Bürgermeister Dirk Harscher hatte kürzlich die große Ehre, Myrtha Lamb anlässlich ihres 100. Geburtstages persönlich zu besuchen, und ihr im Namen der Stadt Schopfheim Glückwünsche zu überbringen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Er würdigte nicht nur ihr bemerkenswertes Alter, sondern auch ihr unermüdliches Engagement für das Gemeinwohl. Lamb wurde am 28. Juni 1925 als älteste Tochter der Familie Harsch in Fahrnau geboren. Bereits in jungen Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Schopfheim, wo sie ihren späteren Ehemann Eugen Lamb kennenlernte.

Als Mutter von vier Kindern fand sie stets Zeit für ihre Familie und darüber hinaus für viele ehrenamtliche Aufgaben. So organisierte und begleitete sie generationenübergreifende Altennachmittage, packte bei „Essen auf Rädern“ mit an und unterstützte Schulpatenschaften. Ihr Einsatz hat das soziale Gefüge der Stadt geprägt und zahllosen Menschen Freude geschenkt, heißt es weiter. Trotz ihrer vielen Verpflichtungen blieb der eigene Garten ihr liebster Rückzugsort. Dort finde sie bis heute Erholung und Kraft. Stolz ist sie auf ihre fünf Enkel, die in aller Welt leben und arbeiten – von Taiwan über Österreich bis in die Schweiz. Umso schöner war es, dass sie ihren runden Geburtstag bei bester Gesundheit im Kreise von Familie und Freunden feiern konnte.

Bei seinem Besuch hob Bürgermeister Harscher die Vorbildfunktion der Jubilarin für Menschen jeden Alters hervor und sprach ihr seinen Dank für ihr Engagement aus. Für die kommenden Jahre wünschte er ihr weiterhin viel Lebensfreude und beste Gesundheit.