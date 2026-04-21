Am 21. April wäre Queen Elizabeth II. 100 Jahre alt geworden. Ihr Sohn Charles III. erinnert in einer Videobotschaft an das Leben seiner Mutter.
London - Mit warmen Worten erinnert König Charles III. (77) an das Leben seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II. - und nimmt dabei Bezug zu aktuellen Krisen. "Vieles in der Zeit, in der wir heute leben, hätte sie, so vermute ich, zutiefst beunruhigt, doch ich schöpfe Zuversicht aus ihrem Glauben, dass das Gute immer siegen wird", sagte der britische Monarch laut der Nachrichtenagentur PA in einer Videobotschaft. Auf welche Ereignisse sich Charles konkret bezieht, ist demnach unklar.