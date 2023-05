Im Unterdorf in Pfaffenweiler kann Margitt Theresia Roschu am 11. Mai ihren 100. Geburtstag feiern. Es war eine doch eher weitere Reise, bis sie den Weg nach Pfaffenweiler fand.

Denn geboren wurde sie in Ruppersdorf im Kreis Reichenberg (Liberec) im Sudetenland, heute Tschechien.

Zusammen mit drei Schwestern und zwei Brüder, der Vater war Berufssoldat (K.u.K.-Rittmeister) und die Mutter Weißnäherin, sowie den Großeltern, hatte sie eine doch eher behütete Kindheit.

Nach Eichstätt

Im April 1946 wurden sie als Deutsche ausgewiesen, und mussten vor dem Abmarsch mit Fuhrwerk und Leiterwagen ihre Liegenschaften besenrein übergeben. In Zittau wurden sie in den Zug verfrachtet und kamen in den Kreis Eichstätt in Bayern, wo sich im Laufe der Zeit die Familienmitglieder wieder trafen und niederließen.

Ins Allgäu

Beruflich veränderte sie sich nach auswärts, wo sie in Stuttgart und Hindelang im Hotelgewerbe arbeitete. Im Allgäu lernte sie auch ihren Mann Georg Roschu aus Essen kennen, den sie 1953 heiratete. Als es im Ruhrgebiet im Bergbau gute und sichere Arbeitsplätze gab, zog die Familie mit drei Kindern nach Dortmund.

Als Georg Roschu aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr unter Tage arbeiten konnte, bot sich für ihn als ehemaligem Berufsmusiker 1966 die Gelegenheit, in Trossingen bei der Firma Hohner als Musikstimmer zu arbeiten. Nach der Rente zogen sie zur weitläufigen Familie nach Eichstätt, Georg Roschu verstarb 1992.

Seit 2007 in Pfaffenweiler

Seit 2007 lebt Margitt Theresia Roschu in Pfaffenweiler bei ihrer Tochter Monika Doser. Nicht nur in den Kreis Eichstätt hat sie noch Kontakte, telefonische Kontakte zu zwei Freundinnen aus der Schulzeit hat sie auch immer noch.

Lange Zeit hatte sie auch Kontakte nach Tel Aviv in Israel. Denn in Reichenberg lebten Deutsche, Tschechen und Juden friedlich und nachbarschaftlich miteinander. Als im Krieg die Juden abgeholt wurden, versteckte man zum Teil deren Kinder, trotz der Gefahren für das eigene Leben.

In Konzerte und Story VS

Die böhmische Sprache (Tschechisch) kann sie noch. Und von Zeit zu Zeit holt sie die Mundharmonika hervor und spielt auf. Regelmäßig ging und geht sie noch in Konzerte, beispielsweise Symphonie-Neujahrskonzerte, über André Rieu und viele andere. Regelmäßig kam sie bisher auch zu den Reportagen aus der Reihe Story VS.

Seit zehn Jahren ist sie regelmäßig einige Male in der Woche sozusagen Stammgast im Café Marie in Villingen. Dort wird es, nach einer mehr im kleineren Familienkreis stattfindenden Geburtstagsfeier, am Freitag eine größere Sause zu ihrem 100. Geburtstag geben, auf die sich die Jubilarin schon freut.