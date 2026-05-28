100. Geburtstag in Haiterbach: Lina Saur blickt mit Dankbarkeit auf ein Jahrhundert zurück

Mit Familie, Freunden und einem morgendlichen Ständchen der Stadtkapelle hat Lina Saur am Wochenende ihren 100. Geburtstag gefeiert.
Gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrer Schwester wuchs Lina Saur in Haiterbach auf. Schon früh half sie auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie mit. Ihre Kindheit war jedoch von schweren Schicksalsschlägen geprägt: Als Saur zwei Jahre alt war, verstarb ihre Mutter. Anschließend wuchs sie bei ihrer Großmutter auf. Während der Kriegszeit zog ihr Vater nach Russland aus.Später arbeitete sie vier Jahre lang als Haushaltshilfe bei der Familie Theurer in Nagold, der dort das Sägewerk gehörte. „In Nagold war’s sehr schön“, freut sich Saur. Im Kloster Sankt Anna in Oberthalheim lernte sie außerdem kochen und nähen.