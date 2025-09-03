100. Geburtstag in Freudenstadt: Noch heute wird von der gefüllten Kalbsbrust geschwärmt

Elisabetha Hornberger feierte ihren 100. Geburtstag in Freudenstadt. Auch für ihren Lebensmut wird sie bewundert.

Im Kreis ihrer Nichten und einem Neffen feierte Elisabetha Hornberger (geborene Gaiselmann) ihren 100. Geburtstag. Sie wurde am 2. September 1925 in Villingendorf geboren. Dort besuchte sie die Schule, um anschließend im Stuttgarter Olga-Krankenhaus, kurz „Olgäle“, eine Lehre zur Krankenschwester zu beginnen. Doch dann begann der Zweite Weltkrieg. In dessen Verlauf wurde die Jubilarin zum Arbeitsdienst am Bodensee herangezogen.

Ihren Ehemann Eugen Hornberger lernte Elisabetha in Wittlensweiler kennen. Im Juni 1955 heirateten die beiden standesamtlich und kirchlich in Wittlensweiler. Beruflich war Hornberger als Köchin in einer Pension tätig. Ehemann Eugen arbeitete als Maurer. Elisabetha war Mitglied im Musikverein Wittlensweiler.

Schicksalsschlag in 1984

Einen Schicksalsschlag musste sie hinnehmen, als ihr Ehemann 1984 an seinem 64. Geburtstag verstarb. Später war Lebensgefährte Fritz noch 31 Jahre an ihrer Seite bevor er starb.

Ab und an unternahm Elisabetha Hornberger Reisen, wobei Deutschland ihr meistgeschätztes Reiseziel blieb. Die größte Leidenschaft der Jubilarin war das Kochen. Keiner habe die gefüllte Kalbsbrust oder den gemischten Braten besser hinbekommen, berichteten Nichten und Neffe. Auch betreute Hornberger rund ums Haus einen großen Garten. Nichte Conny erinnert sich daran, dass der Garten für die nun 100-Jährige „ihr ein und alles“ war.

Strahlt Zufriedenheit aus

Ihre Verwandten beschreiben Hornberger als eine sehr ausgeglichene Person, die immer Zufriedenheit ausstrahle. „Sie hat jedes Schicksal angenommen und immer positiv gedacht“, war zu erfahren. Die Tante wird für ihren Lebensmut bewundert.

Auch mit ihren 100 Jahren ist die Jubilarin noch relativ rüstig. Seit fünf Jahren lebt Hornberger im Martin-Haug-Stift. Regelmäßig wird sie von ihren Verwandten besucht.