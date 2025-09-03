100. Geburtstag in Freudenstadt: Noch heute wird von der gefüllten Kalbsbrust geschwärmt

Elisabetha Hornberger feierte ihren 100. Geburtstag in Freudenstadt. Auch für ihren Lebensmut wird sie bewundert.
Im Kreis ihrer Nichten und einem Neffen feierte Elisabetha Hornberger (geborene Gaiselmann) ihren 100. Geburtstag. Sie wurde am 2. September 1925 in Villingendorf geboren. Dort besuchte sie die Schule, um anschließend im Stuttgarter Olga-Krankenhaus, kurz „Olgäle“, eine Lehre zur Krankenschwester zu beginnen. Doch dann begann der Zweite Weltkrieg. In dessen Verlauf wurde die Jubilarin zum Arbeitsdienst am Bodensee herangezogen.