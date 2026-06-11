100. Geburtstag einer Hardterin: Schwester Ludgera hat sich mit Kreuzwegbildern verewigt

Sie wohnt seit circa 80 Jahren nicht mehr an ihrem Heimatort und ist, obwohl eine große Künstlerin, vielen unbekannt. Dennoch hat sie in der Kirche St. Georg durch zwei Fahnen und die Kreuzwegbilder Spuren hinterlassen. Sie lebt im Kloster Reute. Die Rede ist von Schwester Ludgera, mit dem bürgerlichen Namen Aloysia Haberstroh, die als Tochter der Eheleute Lorenz und Ottilie Haberstroh in Hardt aufgewachsen ist.

Während der Vater als Zimmermann sein Brot verdiente, machte sich die Mutter als Krautschneiderin einen Namen. Aloysia war das zweitjüngste von elf Kindern. Auf ihrem Schulweg von der Steinreute ins Dorf hat ihr der Rosenkranz geholfen, die Zeit zu verkürzen. Nach der Schulzeit folgte ein Pflichtjahr, das sie auf dem Kasperleshof absolvierte. Da sie gern gezeichnet hatte, führte ihr Weg in die Majolika, wo sie als Keramikmalerin eingesetzt wurde. Zwei Jahre war sie dort tätig, als sich in ihr der Gedanke, ins Kloster einzutreten, entwickelte.

Das Gespräch mit der Jubilarin wurde telefonisch geführt. Die Hundertjährige ging detailliert auf jede Frage ein. An ihrer Seite war ihre engste Mitarbeiterin, Schwester Romula.

Schwester Ludgera, wie sind Sie zur Paramenten-Stickerei gekommen?

Ich wurde nach meinem Eintritt im Kloster nach meinen Fähigkeiten befragt und nannte Malen und Handarbeiten. Aber auch Musik hatte es mir angetan. Schon in Hardt galt meine Liebe der Mandola, die ich im Mandolinenclub spielte. Das Instrument und die Gitarre wanderten mit nach Reute und oft trug unser dortiger kleiner „Mandolinenclub“ zur Unterhaltung bei.

Hatten Sie im Sticken Lehrmeisterinnen?

Ja, zwei Meisterinnen hatten im Stickzimmer die Leitung. Eine war Stickerei-Meisterin, die andere Paramenten-Näherin. (Schwester Romula: „Die beiden rissen sich um Schwester Ludgera, denn sie merkten, wie begabt sie war“). Wir fertigten Stolas, Alben und Messgewänder. Nach zehn Jahren wurde ich nach Augsburg zur Ausbildung geschickt. Zwei Jahre lernte ich bei einer der bedeutendsten Künstlerinnen, Lise Lechner. Im Kloster wurden meine Ideen zunächst ignoriert und zu modern gefunden. Da die Leiterin der Werkstatt aber gebrechlich war, musste sie die Leitung abgeben und so konnte ich meine Ideen verwirklichen. Neben großen Gebieten des Klosters wie Waisen- und Krankenhäuser waren wir nur ein Randbetrieb.

Wie hat sich die Werkstatt weiterentwickelt?

Auch Schwester Romula machte die Ausbildung zur Paramentenstickerin. Nach ihrer Meisterprüfung bildete sie selbst aus. (Schwester Romula: „Schwester Ludgera wollte lieber selbst schaffen“). Die Stickerinnen gingen wieder in ihre Klöster zurück und verbreiteten die Kunst des Paramentenstickens auch dort.

Was hat Sie am Kloster angezogen?

Der Krieg war eine schwere Zeit. Zwei meiner Brüder sind gefallen. In dieser Not war der Glaube im Vordergrund. Ich musste zur Hitler-Jugend, habe den Führer aber abgrundtief gehasst. Er war für mich der reinste Teufel – erst recht, als wir von den KZs erfuhren. Zu dieser Zeit wurde die Gute Beth verehrt, die 1920 wie eine Heilige verstorben ist. Ihr Leichnam ist in Reute bestattet. Seit 1850/51 hat sich eine Gemeinschaft gebildet. Etwa zu gleicher Zeit wurden auch Klöster in Untermarchtal und Heiligenbronn gegründet. Reute war damals schon Wallfahrtsort zur Guten Beth. Der Eintritt nach dem Krieg war schwierig. Das Kloster war beschlagnahmt und von Leuten aus dem Osten in Beschlag genommen. Die Räume waren vergammelt. Erst 1955 sind wieder Schwestern eingezogen. Warum ich ins Kloster Reute kam, habe ich hauptsächlich dem Hardter Pfarrer Raiber zu verdanken. Er vertrat die Ansicht: Man geht dahin, woher man Schwestern hat. In Hardt gab es damals eine Schwesternstation mit drei Franziskanerinnen aus Reute. Natürlich hat mich am Anfang Heimweh geplagt. Eine Schwester riet mir, ich solle bei der Kommunion das Heimweh auf die Patene legen. Es gab schließlich Ruhe.

Welchen Faktoren glauben Sie, Ihr hohes Alter und Ihre Gesundheit zu verdanken?

Ich schreibe es dem regelmäßigen Leben im Kloster zu mit festen Essens- und Schlafenszeiten. Schon von Kind an musste ich viel laufen.

Gibt es Höhepunkte in Ihrem Leben?

In der Jugend war es das Spielen im Mandolinenclub. Ich habe im Kloster in der Liturgieschola und im Chor gesungen. Als nach sechs Jahren Schwester Liberata (Maria Weißer) aus Hardt als Organistin in den Konvent eintrat, haben wir viel musiziert.

An welche Werke, die Sie geschaffen haben, erinnern Sie sich heute noch gern?

Der Sonnengesang des Hl. Franziskus und Szenen aus dem franziskanischen Leben.

Sie haben für Kirchen den Kreuzweg gemalt. Auch in Hardt hängen die Kreuzwegbilder von Ihnen. Wie kamen Sie zur Malerei?

Aus praktischen Gründen. Die Herstellung ging schneller, die Bilder waren haltbarer, weil die Sonneneinstrahlung die Farben nicht zerstört hat. Ich konnte neue Techniken lernen wie die Glasmalerei.

Wie sehen Sie die Zukunft der Klöster?

Es liegt in Gottes Hand. Vielleicht wird die Zukunft anders sein. Klöster werden verkleinert. Auch hier im Kloster wird angesichts der Wohnungsnot ein Teil zum Wohnen eingerichtet. Die Idee ist, alte Gebäude zu renovieren anstatt sie abzureißen, was dem Prinzip der Nachhaltigkeit entspricht.