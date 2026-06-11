100. Geburtstag einer Hardterin: Schwester Ludgera hat sich mit Kreuzwegbildern verewigt

Am Donnerstag kann eine Hardterin, beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit, ihren 100. Geburtstag feiern.
Sie wohnt seit circa 80 Jahren nicht mehr an ihrem Heimatort und ist, obwohl eine große Künstlerin, vielen unbekannt. Dennoch hat sie in der Kirche St. Georg durch zwei Fahnen und die Kreuzwegbilder Spuren hinterlassen. Sie lebt im Kloster Reute. Die Rede ist von Schwester Ludgera, mit dem bürgerlichen Namen Aloysia Haberstroh, die als Tochter der Eheleute Lorenz und Ottilie Haberstroh in Hardt aufgewachsen ist.