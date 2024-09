100. Geburtstag: Das bietet die Offenburger Oberrhein-Messe dieses Jahr

„Erleben, entdecken, einkaufen – das ist auch dieses Jahr das Motto der Oberrhein-Messe“, betonte Messe-Chef Frank Thieme bei der Pressekonferenz zur großen Geburtstagsausgabe der Verbrauchermesse. Für Offenburg ist es bereits die 84. Ausgabe – während des Kriegs- und der Corona-Zeit fiel die Veranstaltung aus – der 1924 ins Leben gerufenen „Herbstmesse“.

Abheben von den Veranstaltungen der vergangenen Jahre wird sich die Jubiläumsausgabe unter anderem durch den großen Festumzug am ersten Messesonntag, 29. September.

Der soll Besucher „auf eine Zeitreise durch ein Jahrhundert Geschichte“ mitnehmen. Trachtengruppen und Blaskapellen werden ab 11 Uhr vom Rée-Carré durch die Hauptstraße bis zum Rathaus ziehen. Von dort aus geht es weiter Richtung Messe.

Minister Thomas Strobl sticht das Bierfass an

Gegen 13 Uhr soll der Umzug mit Pferdegespannen sowie historischen Traktoren vor der Oberrhein-Messe ankommen. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl wird sich dort um den Fassanstich kümmern.

Das Retro-Motto wird sich durchziehen: So erhalten Besucher etwa einen exklusiven Einblick in das Büro der Mode-Ikone Aenne Burda. „Es steht noch im Originalzustand auf dem Burda-Areal auf der anderen Seite der Kinzig und zieht eins zu eins auf die Messe um“, erklärte Projektleiter Alexander Fritz und witzelte: „Den Teppichboden werden wir natürlich nicht rausreißen.“ Ergänzt wird die Ausstellung von Modenschauen mit Burda-Mode der 50er-, 60er- und 70-Jahre. Diese werden am Feiertag, 3. Oktober, sowie am Samstag, 5. Oktober, gezeigt.

Einblicke in das originale Büro von Aenne Burda

Coco Chanel, Audrey Hepburn, Madonna, Lady Gaga – Ikonen der vergangenen 100 Jahre präsentiert die Gewerbliche Schule Lahr in der Edeka-Arena. „Meine Schülerinnen haben sich zu zweit je für eine Ikone entschieden und diese an einer Barbie-Puppe kreativ umgesetzt“, erläuterte Inga Brand, Leiterin des Fachbereichs Friseure, das Projekt „Ikonen aus dem letzten Jahrhundert“. Frisuren und Kleidung wurden von Bildern der Originale nachempfunden. Zudem gibt’s dieses Jahr in Halle 4 eine Oldtimer-Ausstellung – ein Fahrzeug stammt gar aus dem Geburtsjahr der „Herbstmesse“ 1924.

Inga Brand von der Gewerbeschule Lahr präsentiert mit Schülern Ikonen der vergangenen 100 Jahre. Ralk Jäckle (rechts) und Thorsten Kopf von der Firma Hemmler freuen sich über eine Ehrung für 50 Jahre Messe-Teilnahme ihres Unternehmens. Foto: Armbruster

Laut Fritz bleibt bei der diesjährigen Oberrhein-Messe auch vieles beim Alten. Rund 350 Aussteller präsentieren sich in acht Themenbereichen und sieben Hallen. Sie informieren zu den Themen Bauen und Energie, Schlemmen und Genießen, Freizeit und Mobilität, Garten und Landtechnik, Gesundheit und Leben, Mode und Beauty, Kunst, Heimat und Tourismus sowie Wohnen und Haushalt.

„Bella Italia“ lädt wieder in den Süden ein

Auch der Bauernverband BLHV wird wieder sowohl mit lokalen Produkten, als auch mit Tieren dabei sein und in Halle 1B das Gespräch mit den Verbrauchern suchen. Auf dem Programm stehen zudem dieses Jahr wieder Konzerte lokaler Musikvereine, Modenschauen und das Turnier des Ortenauer Reiterrings.

Zudem erwarten Besucher beim „Herbstzauber“ in der Edeka-Arena an allen Messetagen Vorträge und Mitmachangebote zu vielen verschiedenen Themen – von Orchideen-Pflege bis Yoga. In Halle 4 lockt wieder „Bella Italia“, laut Projektleiter Fritz dieses Mal mit einem Markt für mediterrane Pflanzen. Auch für Kinder und Familien wird allerhand geboten. Das ganze Programm der Oberrhein-Messe und Tickets gibt’s auf oberrhein-messe.de.

Preis bleibt stabil

„Wir halten die Eintrittspreise bewusst niedrig“, erklärte Messe-Chef Frank Thieme. Tickets für die Oberrhein-Mess von Samstag, 28. September, bis Sonntag, 6. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr, gibt es im Vorverkauf für fünf Euro. Tageskasse fünf Euro, mit Gutschein fünf Euro. Familientickets (bis zu drei Kinder) kosten 13 Euro, Kinder ab sechs Jahren zwei Euro. Es gibt einen kostenlosen Busshuttle von und zum Parkplatz am Flugplatz sowie dem Bahnhof.