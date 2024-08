Im Jahr 1924 beendete die Währungsreform die Hyperinflation in Deutschland – im gleichen Jahr erblickte in Siebenbürgen Sofia Mai das Licht der Welt.

Seit über 30 Jahren lebt sie nun schon in Balingen und vor wenigen Tagen konnte sie in ihrem Haus in Frommern gemeinsam mit der Familie ihren 100. Geburtstag begehen.

Auch Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel ließ sich hier eine persönliche Gratulation nicht nehmen und besuchte Sofia Mai gemeinsam mit Ortsvorsteher Stephan Reuß.

Kaffee und Kuchen im Garten

Bei Kaffee und Kuchen im Garten unterhielten sich Familie und Stadtvertreter laut Mitteilung über das Leben Sofia Mais, „die neben Schicksalsschlägen auch von vielen schönen Erfahrungen berichten konnte und lustige Anekdoten parat hielt“.

Die Besucher waren sichtbar beeindruckt von der geistigen Frische der einhundertjährigen Jubilarin und bedankten sich für den herzlichen Empfang durch die Familie.