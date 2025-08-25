100 Figuren geliefert: So schnell war die Schwarzwald-Marie in Nagold vergriffen

100 Stück der beliebten Playmobilfigur mit Bollenhut und Torte sind nach Nagold geliefert worden. Wir haben bei der Stadt nachgefragt, wie der Verkauf lief. Vorab: schnell.
Die Schwarzwaldmarie war in Nagold – und ist schon wieder weg. 100 der begehrten Playmobilpüppchen mit Bollenhut und Schwarzwälder Kirschtorte kamen am vergangenen Freitag gegen 10.30 Uhr bei der Nagold Touristik an. „Wir waren innerhalb einer Stunde ausverkauft. Vielen Dank an alle Interessenten und an Baiersbronn für die großartige Idee“, sagt Frank Lemmer, Leiter des Bereichs Tourismus bei der Stadt Nagold.