100 Figuren geliefert: So schnell war die Schwarzwald-Marie in Nagold vergriffen

100 Stück der beliebten Playmobilfigur mit Bollenhut und Torte sind nach Nagold geliefert worden. Wir haben bei der Stadt nachgefragt, wie der Verkauf lief. Vorab: schnell.

Die Schwarzwaldmarie war in Nagold – und ist schon wieder weg. 100 der begehrten Playmobilpüppchen mit Bollenhut und Schwarzwälder Kirschtorte kamen am vergangenen Freitag gegen 10.30 Uhr bei der Nagold Touristik an. „Wir waren innerhalb einer Stunde ausverkauft. Vielen Dank an alle Interessenten und an Baiersbronn für die großartige Idee“, sagt Frank Lemmer, Leiter des Bereichs Tourismus bei der Stadt Nagold.

Dass die Figur überhaupt in Nagold verkauft werden konnte, war nicht selbstverständlich: „Wir hatten Glück, dass wir überhaupt noch welche bekommen haben.“ Denn die erste Charge war vielerorts recht schnell vergriffen, die Schwarzwald-Touristik, die die limitierte Figur verteilte, gab die Restbestände schließlich an die Städte und Gemeinden heraus, die bisher keine erhalten hatten.

Bereits um acht Uhr in der Früh waren Menschen vor der Touristik gewesen und hatten gefragt, wann die Figur ankomme. Erfahren hatten viele von der Lieferung wohl aus dem Schwarzwälder Boten. Reservierungen waren nicht möglich, es galt das Windhundprinzip. Auch war die Abgabemenge nicht limitiert. So kauften manche bis zu zwölf Figuren. „Die ersten wurden uns quasi aus der Hand gerissen“, berichtet Lemmer.

Zweite Charge geht auch nach Nagold

Versteht sich, dass auch danach noch Anfragen nach der Figur kamen. Am Montagvormittag seien nahezu alle Anrufe wegen dieser Figur gewesen, berichtet Lemmer.

Ganz leer ausgehen müssen aber auch diese Liebhaber nicht. Voraussichtlich im Spätherbst sollen 400 weitere Figuren in Nagold eintreffen. Das ist dann die zweite Charge. Die Figur war so beliebt, dass sie nun nachproduziert wird. Auch auf der Internetverkaufsplattform Ebay wird die Figur inzwischen gehandelt – allerdings zu einem vielfachen des ursprünglichen Preises – der liegt bei fünf Euro.