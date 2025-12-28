100 Bäume mehr gepflanzt: Sparkasse spendet für Streuobstwiesen

Obstbäume sind ein wichtiger Nist- und Lebensraum für heimische Tierarten. Nun wurden 600 neue gepflanzt. 100 davon verdankt der Landkreis einer Spende der Sparkasse.
Die Nachfrage bei einer Streuobstpflanzaktion des Landratamts Calw sowie des Landschaftserhaltungsverband Calw war enorm. Über das Förderprogramm Leader Nordschwarzwald wurden 500 neue Bäume mit 75 Prozent der Nettokosten gefördert. Streuobstwiesenbesitzer konnten einen Förderantrag stellen und aus mehr als 40 verschiedenen Apfel-, Birnen-, Zwetschgen-, Kirschen- und Mirabellen-Sorten auswählen, heißt es in einem Bericht des Landratsamts Calw.