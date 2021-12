1 Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 314 zwischen Randen und Epfenhofen sind am Monatagabend rund 100 000 Euro Sachschaden entstanden. (Symbolfoto) Foto: abr68 – stock.adobe.com

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 314 zwischen Randen und Epfenhofen sind am Monatagabend rund 100 000 Euro Sachschaden entstanden.















Blumberg-Randen - Gegen 18.30 Uhr kippte ein Sattelzug auf abschüssiger Strecke in einer Linkskurve um. Der Fahrer war laut Mitteilung der Polizei zu schnell unterwegs. Er blieb unverletzt.

Am Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von rund 80 000 Euro. An der Ladung, die aus etwa 25 Tonnen "Südtiroler Äpfel" bestand, entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Um den Lastzug bergen zu können, musste die Polizei die Bundesstraße zeitweilig sperren. Dabei unterstützten Helfer der Straßenmeisterei und der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Helfern an der Unfallstelle war.