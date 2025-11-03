Zwischen Holzhausen und Rottenburg lag lange Spannung in der Luft. Dennoch sind sich die Sieger sicher: Eine spezifische Schwäche sorgt für den fehlenden Torrausch.
Die Erfolgsserie des FC Holzhausen hält weiterhin an, denn zuhause gab es gegen den FC Rottenberg einen 1:0-Sieg und damit den neunten Verbandsligasieg in der Saison 2025/26. Im Duell mit dem FCR hat Holzhausen nicht nur die Zähler 27 bis 29 eingefahren, sondern abermals unterstrichen, dass die eigene Abwehr weiterhin das Maß aller Dinge bleibt.