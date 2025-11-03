Zwischen Holzhausen und Rottenburg lag lange Spannung in der Luft. Dennoch sind sich die Sieger sicher: Eine spezifische Schwäche sorgt für den fehlenden Torrausch.

Die Erfolgsserie des FC Holzhausen hält weiterhin an, denn zuhause gab es gegen den FC Rottenberg einen 1:0-Sieg und damit den neunten Verbandsligasieg in der Saison 2025/26. Im Duell mit dem FCR hat Holzhausen nicht nur die Zähler 27 bis 29 eingefahren, sondern abermals unterstrichen, dass die eigene Abwehr weiterhin das Maß aller Dinge bleibt.

Schuons Standard findet Skodas Schädel Für die Hausherren war es bereits das sechste Spiel ohne Gegentor – ein alleiniger Topwert in der Verbandsliga Württemberg. Doch offensiv scheint die Mannschaft von Daniel Seemann noch keinen richtigen Lauf zu haben, denn trotz zahlreicher Chancen fiel gegen Rottenburg das einzige Tor nach einem Standard. Den Siegtreffer köpfte schließlich 1,93-Hüne Lysander Skoda nach einem Eckball von Nils Schuon (62. Minute).

„Die Torgefahr ist ein Thema, das wir einfach angehen müssen. Wir müssen da effektiver werden, dann können wir das Spiel heute auch 3:0 oder 4:0 gewinnen“, reflektierte FCH-Chefcoach Daniel Seemann nach dem knappen Heimsieg. Vor und nach dem goldenen Treffer fiel die FCH-Offensive eher durch Abschlüsse weit über das gegnerische Gehäuse auf.

Fairerweise muss gesagt werden, dass die Spielbedingungen durch einen zwischenzeitlichen Nieselregen auch nicht die besten waren – ein holpriges Spielfeld erschwerte den Spielaufbau beider Mannschaften und führte auf beiden Seiten zu haarsträubenden Fehlpässen.

Erneuter Matchwinner für die Seemänner

„Ich finde, es war ein schweres Spiel mit vielen Kopfbällen und Zweikämpfen. Vor allem auf dem nassen Spielfeld war es schwierig“, resümiert Skoda den knappen Sieg seiner Mannschaft.

Verglichen mit dem 2:1 gegen den SV Nehren sah Holzhausens Mann des Tages eine klare Verbesserung gegen den Aufsteiger aus Rottenburg: „Im Gegensatz zum Spiel gegen Fellbach haben wir uns viele Torchancen herausgespielt. Bis auf den Torabschluss haben wir das heute richtig gut gemacht.“ Nach seinem Siegtor gegen Nehren erweist sich Skoda gegen Rottenburg zum zweiten mal in Fogle als Matchwinner. Dennoch war auch für ihn mehr drin: Wenige Minuten nach dem 1:0 köpfte er den Ball an den unteren Rottenburger Pfosten.

Weiter Kellerkinder warten auf Holzhausen

„Wenn man nur das Ergebnis sieht, denkt man, es wäre deutlich knapper gewesen, als es am Ende war“, lautete die geteilte und wortgleiche Einschätzung von Holzhausens Cheftrainer und Siegtorschützen.

Zählt man das Duell mit Rottenburg dazu, spielt Holzhausen gegen die vier Tabellenschwächsten am Stück. Am Samstag (14 Uhr) gastieren die Seemann-Männer nämlich beim Schlusslicht und heimschwächsten Team der Liga, dem VfR Heilbronn.

Danach geht es zu Hause gegen den Vorletzten FC Esslingen (15. November, 14.30 Uhr) und auswärts gegen den Tabellenvierten aus Tübingen (21. November, 18.30 Uhr). Sollte der FCH gegen die ambitionierten Kellerkinder keine Punkte liegen lassen, endet Seemanns erste Hinrunde mit zwölf Siegen und 38 Punkten aus 16 Spielen.