Noch bis um 23.59 Uhr am Montag, 5. August, kann man sich für das 10. La Perla Open in Betzweiler und Dornhan anmelden. Gespielt wird das LK-Tennis-Turnier in drei Kategorien.

Vom 9. August bis 11. August findet auf den Tennisanlagen in Betzweiler und Dornhan das 10. La Perla Open 2024, ein Tennis LK-Turnier, statt. Bei diesem Turnier geht es um Leistungsklassenpunkte, gespielt wird im K.O.-System.

Drei Kategorien

Angesprochen sind Tennisspieler des Tennisbezirks E, dieser umfasst die Landkreise Freudenstadt, Rottweil, Balingen, Tuttlingen, Tübingen sowie einen Teil des Kreises Schwarzwald-Baar. Gespielt wird in drei Kategorien, Herren A von LK 1 bis LK 12, Herren B von LK 10 bis 18 und Herren C von LK 16 bis 25.

Am Freitag wird ab circa 15.30 Uhr auf beiden Anlagen gespielt und am Samstag ab circa 9 Uhr. Die Finalspiele am Sonntag finden ausschließlich auf der Tennisanlage in Betzweiler statt.

Interessante und hochklassige Spiele sind garantiert, so die Veranstalter. Die beiden Tennisvereine TC Betzweiler-Wälde und TC Dornhan freuen sich auf zahlreiche Zuschauer. Meldeschluss für beide Turniere ist um 23.59 Uhr am Montag, 5. August. Die Meldung kann nur online erfolgen.