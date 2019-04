Die Solidarität, die von Freunden, unbekannten Personen, ...und nicht zuletzt mit der Geburt von Onna Onlus uns geschenkt wurde, war in der Lage, bei einem Großteil der Bevölkerung ein diskretes Vertrauen für die Zukunft und die Hoffnung auf einen schnellen Wiederbaufbau aufrecht zu erhalten. Erst im Laufe der Zeit haben wir verstanden, wie langsam der Wiederaufbau und wie entfernt unsere Rückkehr in unsere Häuser sein würde.

Die Entscheidung unserer Tochter Raffaella in Onna zu heiraten war für mich und Gabriella das schönste Geschenk in dieser Zeit, genauso wie die häufigen Besuche unserer anderen Töchter, Cristina und Stefania, mit ihren Kindern, unseren Enkelkindern.

Das führendste und hoffnungsvollste Ereignis war jedoch die unmittelbare Anwesenheit des deutschen Botschafters Steiner und mit ihm des Botschaftspersonals, das sofort die ersten Mechanismen für den Wiederaufbau von Onna in Gang setzte. Die Bevölkerung verfolgte all diese Aktivitäten mit Interesse, um daraus den Anreiz für Fortschritte zu gewinnen und zu hoffen, auch weil die Solidarität des Botschafters, die eines ganzen Volkes, mit den Freunden der Stadt Rottweil an vorderster Front standen. Casa Onna wurde gespendet, das "Casa della Cultura" wurde gebaut und der "Rekonstruktionsplan" erarbeitet, die einzige Planung, die im gesamten "Kratergebiet" erstellt wurde. Die Realisierung von "Casa Onna" war eine wirklich schöne Initiative, denn Onna befand sich tatsächlich im "Zentrum von L’Aquila" und ihren Aquilanern.

Während des Wiederaufbaus haben viele Bürger selbst zur Schaufel gegriffen, zuerst Steine und Schutt weggeräumt, dann Zeichen des Protestes in vielen Aktionen gesetzt und von Anfang an haben Kunstaktionen das kulturelle Leben in den Ruinen der zerstörten Stadt aufrecht erhalten und fortgeführt. Wie sehen Sie heute die Zukunft für die Stadt und ihre Bewohner und für Sie ganz persönlich? Überwiegt eher Ohnmacht oder Zuversicht? Wie müsste sich die Stadt entwickeln, wenn nicht nur saniert und wiederaufgebaut, sondern auch ein gerechtes, soziales Miteinander der Bürger entwickelt werden soll?

Sicherlich hat die Intervention der Botschaft in Onna Hoffnung auf einen schnellen Wiederaufbau mit sich gebracht. Trotz alledem ist es mit der Zeit anders verlaufen, aber nicht wegen des fehlenden Einsatzes der Botschaft. Von 94 Familien, die im "neuen Dorf" in Onna leben, übersiedelten nur drei Familien in ihre wiederaufgebauten Häuser im alten Dorf. Jetzt gibt es ein Gefühl der Resignation. Die älteren Menschen, die eine Mehrheit der Gesamtbevölkerung darstellt, befürchtet, ihre Häuser nicht mehr aufgebaut zu erleben. Auch in unserem Fall läuft es nicht gut; wenn alles reibungslos abläuft und es keine bürokratischen Hindernisse gibt, wird es noch weitere fünf Jahre dauern, bis bei unserem Haus ein Wiederaufbau sichtbar wird.

Derzeit sind sich alle einig, dass an der Langsamkeit der Rekonstruktion, die wir beobachten, die Bürokratie schuld ist. Aber die Bürokratie ist nur die Tochter einer Politik und ein Alibi für sich selbst. Heute glänzen die Vororte mit Supermärkten und Einkaufszentren; das historische Zentrum von L’Aquila wurde von diesen kommerziellen Aktivitäten ausgeplündert und das kulturelle und soziale Leben der Stadt ausgelöscht.

Die sogenannten "New Towns", die obwohl mit dem lobenswerten Ziel, den Erdbebenopfern ein Zuhause zu geben, geboren wurden, sind Schlafstädte, ohne Dienste und weit von Bezugspunkten entfernt, ohne vom Verfall zu sprechen, in der sie sich gegenwärtig befinden.

Ich habe das Gefühl, dass ein umfassendes Projekt fehlt und immer gefehlt hat, um eine konkrete kulturelle und soziale Wiedergeburt unseres Territoriums zu verwirklichen. Viele Konferenzen fanden zum Thema "Zukunft von L’Aquila" statt , aber sie blieben ohne nennenswerte Ergebnisse! Dies ist eine traurige Situation, warten wir also ab und ich warte mit der Überzeugung, dass mein provisorisches Haus uns weiterhin beherbergen muss, denn wer weiß, wie lange dieses Nachspiel der Prekarität dauert, und wer weiß, ob L’Aquila, seine Dörfer und sein Territorium wieder so schön werden, wie sie einst waren.