10-jährige Existenz: Schramberger Biker laden zum Fest ihres Bestehens

1 Abfahrt zur Ausfahrt „Ride Out“ in der Fußgängerzone der Hauptstraße . Die schweren Maschinen mit reichlich Pferdestärken intus beeindrucken sowohl beim Start als auch auf der Tour durch die Region die Menschenmassen. Foto: Ziechaus

Das Harley Nature Park Chapter aus Schramberg feierte die zehnjährige Existenz mit einem großen Treffen der Fahrer in der Stadt. Schon am Freitagabend waren die ersten Gäste angereist und belegten die Plätze rund ums Rathaus.









Kalifornische Temperaturen ließen die Aktivitäten der Männer und Frauen in schwarzen T-Shirts und vereinzelt in ihren Kutten aber nahezu erlahmen. Beim „Slow Race“ probierten jeweils zwei Fahrer eine kurze Strecke in der Hauptstraße möglichst langsam mit ihren schweren Maschinen zurückzulegen.