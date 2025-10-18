Zwischen dem FC Holzhausen und dem TSV Weilimdorf stand es mehr als 90 Minuten lang 0:0, doch in der Nachspielzeit brachen dann alle Dämme.

FC Holzhausen – TSV Weilimdorf 1:0 (0:0). Ein spätes Drama und wenig klare Torchancen – so lässt sich das Verbandsligaduell zwischen dem FC Holzhausen und dem TSV Weilimdorf treffend zusammenfassen. Die erste nennenswerte Gelegenheit ließ rund eine Viertelstunde auf sich warten, nachdem sich beide Teams in einer körperbetonten Anfangsphase zunächst gegenseitig abtasteten.

Eine harte Gangart von Anfang an Dann setzte Lyander Skoda mit einem starken Pass in die Schnittstelle seinen Mitspieler Janik Michel gekonnt in Szene. Der FCH-Goalgetter zögerte nicht lange und nahm den Ball aus rund zehn Metern per Halbvolley direkt – der Schuss strich hauchdünn am Außenpfosten vorbei. Offensiv fanden die Gäste aus Weilimdorf zunächst kaum statt, standen defensiv jedoch dicht gestaffelt und verteidigten zeitweise mit einer gefühlten Sechserkette. Die sonst anfällige TSV-Hintermannschaft zeigte sich an diesem Tag erstaunlich stabil, überzeugte mit gutem Stellungsspiel und vollem Einsatz.

In der 23. Minute wurde es dennoch gefährlich, als Flavio Vogt über den linken Flügel Tempo aufnahm und kurz vor dem Strafraum unsanft gestoppt wurde. Der fällige Freistoß brachte jedoch nichts ein. Nach einer halben Stunde kam auch Weilimdorf zu seiner ersten Gelegenheit: Terry Offei nutzte einen Konter, scheiterte jedoch an der eigenen Präzision und an FCH-Keeper Julian Hauser. Nur wenig später tauchte erneut Vogt über links auf, verzog diesmal aber knapp am Tor vorbei.

Weilimdorf beißt sich an Hauser die Zähne aus

Im direkten Gegenzug hätte Holzhausen beinahe die Führung erzielt: Ein weiter Abstoß landete über Umwege bei Henry Seeger, der den TSV-Torhüter per Lupfer überwand, den Ball aber mit etwas zu viel Wucht knapp über die Latte setzte. Kurz darauf musste Seeger angeschlagen ausgewechselt werden (37.), zeitgleich musste auch Gästecoach Oliver Stierle seinen ersten Wechsel vornehmen, denn auch der TSV blieb nicht vom Verletzungspech verschont.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Weilimdorf den besseren Start. In der 48. Minute traf Samit Genc nur das Aluminium – Pech für die Gäste. In der Folge wurde das Spiel zunehmend zerfahren, geprägt von harten Zweikämpfen und unpräzisen Kontern auf beiden Seiten. Mitte der zweiten Hälfte abermals die Gäste: diesmal probierte es abermals Genc, auch wenn sein Schuss aus knapp zwölf Metern in Hauser seinen Meister fand.

Noch später ging es wirklich nicht

In der 85. Minute dann der erste große Aufreger im zweiten Durchgang: Michel legte im Strafraum quer auf den eingewechselten Leon Hayer, doch der Joker traf aus fünf Metern lediglich die Unterkante der Latte – die Kugel sprang zurück ins Feld.

Als sich bereits alles mit einem torlosen Remis abgefunden hatte, folgte die späte Erlösung für den FCH: In der vierten Minute der Nachspielzeit kam erneut Michel im Strafraum an den Ball und donnerte das Leder aus kurzer Distanz kompromisslos in die Maschen. Holzhausen explodierte vor Freude, während Weilimdorf konsterniert zurückblieb. Durch den späten Lucky Punch beendet der FC Holzhausen seine Negativserie von drei sieglosen Spielen, während der TSV Weilimdorf die Heimreise ohne Punkte antreten musste.

Spielinfos und Aufstellungen

FC Holzhausen: J. Hauser; J. Gourgel, A. Müller, J. Michel, H. Seeger (37. E. Zogu), F. Vogt, L. Skoda (78. L. Hayer), N. Schäuffele, V. Djermanovic, C. Haug (87. A. Harachasch), N. Schuon (73. E. Wolf). TSV Weilimdorf: M. Barisic; E. Sadikovic, M. Wojcik (37. E. Küley), A. Addo, S. Genc (85. B. Ural), T. Fara (90. C. Kugiumtzidis), T. Offei (63. B. Joas), G. Berretta (56. D. Baierle), L. Milenkovic, J. Zinram-Kisch, R. Scarelli. Tore: 1:0 (Janik Michel, 90.+4). Zuschauer: 188. Schiedsrichter: Ismail Halici (Assisstenten: Özgür Tan, Fabio Grillo).