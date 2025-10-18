Zwischen dem FC Holzhausen und dem TSV Weilimdorf stand es mehr als 90 Minuten lang 0:0, doch in der Nachspielzeit brachen dann alle Dämme.
FC Holzhausen – TSV Weilimdorf 1:0 (0:0). Ein spätes Drama und wenig klare Torchancen – so lässt sich das Verbandsligaduell zwischen dem FC Holzhausen und dem TSV Weilimdorf treffend zusammenfassen. Die erste nennenswerte Gelegenheit ließ rund eine Viertelstunde auf sich warten, nachdem sich beide Teams in einer körperbetonten Anfangsphase zunächst gegenseitig abtasteten.