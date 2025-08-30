Der Youngster Chema Andres hat dem VfB Stuttgart den ersten Saisonsieg beschert. Gegen Borussia Mönchengladbach reichte am Ende eine Aktion.
Sebastian Hoeneß lächelte und umarmte jeden, der ihm in die Quere kam. Die Erleichterung über den erlösenden Erfolg im Spiel eins nach dem Rekordabgang von Nick Woltemade war beim VfB Stuttgart fast mit den Händen zu greifen. Die Cannstatter Kurve feierte die Spieler um den bärenstarken Alexander Nübel, das 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach täuschte jedoch nicht darüber hinweg, dass die Schwaben zwar mit fast 90 Millionen Euro mehr, aber einigen Lücken im Kader und offensiven Defiziten in die Länderspielpause gehen.