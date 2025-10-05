Mit einem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim ist der VfB Stuttgart auf den vierten Tabellenplatz gesprungen. Für das Goldene Tor sorgte Neuzugang Bilal El Khannouss.
Der VfB Stuttgart hat sich in der Fußball-Bundesliga auf einen Champions-League-Platz vorgekämpft. In einem zähen Ringen mit dem äußerst widerspenstigen 1. FC Heidenheim schoss Neuzugang Bilal El Khannouss (65.) die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß zu einem verdienten 1:0 (0:0). Die Schwaben gehen nach dem dritten Sieg in Serie als Tabellenvierter in die Länderspielpause.