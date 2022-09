Feste, Konzerte und mehr - das war am Wochenende in der Region los

17 Headliner Rae Garvey hat die 15000 Fans beim "Antenne-1-Feiertag" vom ersten Moment an im Griff. Foto: Lück

Nach zweijähriger Corona-Pause gab es auch am vergangenen Wochenende wieder viele Feste, Konzerte und andere Veranstaltungen in der Region. Eine Auswahl.















Link kopiert

Egal ob Dorffest, Märkte oder Konzert: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie direkt zum Veranstaltungsbericht.

Beim "FestiViel" am Samstag in Villingen gab es "viel zu hören, zu sehen und zu erleben". Die Händler hatten Einschränkungen durch langwierige Innenstadtsanierungen als auch durch die Lockdowns in der Pandemie, denen sie trotzten. So hatten die Villinger Händler jetzt unter dem Dach und mit der 40-prozentigen Finanzierung des Gewerbeverbands Oberzentrum (GVO) das "FestiViel" kreiert, nachdem Fördermittel aus dem "Sofortprogramm Einzel-handel" des Landesministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugesagt worden waren.

Die Blumberger Vereine organisierten zum Straßenfest eine vielseitige Festmeile. Als der Regen aufhörte, strömten auch die Gäste auf das Fest.

Wie fast jedes Jahr gastierte der Bergstadtsommer auch heuer wieder im Technik-Museum in St. Georgen mit Meinrad Obi Jennes Soul Diamonds. Nachdem das Konzert 2021 wegen der Corona-Einschränkungen zur einstigen Güterhalle verlegt worden war, fand es wieder wie gewohnt statt.

Mahlers Vierte wurde zum grandiosen Abschluss des Bergstadtsommers. Als Cellist bewies Karsten Dönneweg dieser Tage schon sein Können. Als Dirigent des Schwarzwald Kammerorchesters lief er zur Hochform auf und wirkte interpretatorisch.

Zufrieden sein können die Organisatoren des 25. Schwarzwald-Bike-Marathons: Die diesjährige Ausgabe war wieder ein voller Erfolg, die Stimmung sehr gut. Vor allem war die Teilnehmerzahl an beiden Tagen nur minimal geringer als 2019.

Die "17 ¾-Stunden von Fischbach" begeisterten die Massen. Es waren einige tausend Besucher, die die ganz spezielle Mofa-Rennsport-Atmosphäre in Fischbach genossen.

Kulinarische Genüsse aus aller Welt, gut gelaunte Menschen, jede Menge Musik und Programmbeiträge hatte das 37. Rottweiler Stadtfest am Wochenende zu bieten.

Obwohl die Temperaturen nicht unbedingt zum Feiern einluden, mutierte der "Kongreßß" am Freitagabend im Oberndorfer Klosterhof zu einer ausgelassenen Party. Fans elektronischer Musik kamen sechs Stunden lang voll auf ihre Kosten.

Für ordentlich Stimmung sorgten die beiden Bands "Artefuckt" und "Kärbholz" am Samstagabend beim Rock am Burghaldenwald bei Vöhringen. Bei beiden Auftritten ging es ziemlich heiß her – und für eine der Bands war es der erste Auftritt in Vöhringen.

An der Burgruine Herrenzimmern haben bei der "Nacht der Newcomer" fünf Nachwuchs-Comedians die 80 Besucher zum Lachen und Schmunzeln gebracht.

Der Boller Mostbesen erfreut sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit. Die Besucher halten der Veranstaltung die Treue. Am Dienstag steht das Finale an.

Zum ersten Mal fand auf dem Gelände des Schiefererlebnisparks das Festival "Dormettingen rockt" statt. An zwei Tagen spielten insgesamt vier hervorragende Coverbands.

56 Stufen müssen bewältigt werden, bis sich den Besuchern des Benzinger Wasserturms ein toller Weitblick über das Laucherttal bietet. Am Tag des offenen Denkmals hatten viele Besucher die Möglichkeit, das Benzinger Wahrzeichen zu erklimmen.

Nach dem schottischen Vorbild der Highland-Games haben sich auf dem Pfeffinger Sportgelände bei den ersten "Traufgames" sieben schottisch-schwäbische Clans in verschiedenen Disziplinen gemessen.

Auch in seiner 41. Auflage ist der Melchinger Töpfer und Kunsthandwerkermarkt ein Besuchermagnet geworden. Selbst die gelegentlichen Regenschauer hielten die Besucher nicht ab, an mehr als 100 Marktständen vorbei zu schlendern.

Am Samstag fand das Dudelsack- und Platertreffen in Dürrwangen statt. Pfeifen, Hörner, Hirtenflöten, Dudelsäcke und die fast vergessenen Platern haben den Tanzsaal im Haus der Volkskunst einen Abend lang mit archaischen Klängen und Liedern von Liebe und Revolution erfüllt.

Es ist die Wiederkehr des "Antenne-1-Feiertags" nach drei Jahren in Empfingen. Statt Boss Hoss und Max Giesinger diesmal mit den Hauptacts Seiler und Speer, Fury in the Slaughterhouse und Rae Garvey. Nach drei Jahren endlich wieder pralles Festival.

Bereits am Freitagabend war Fassanstich zum großen Stadtfest in Horb. Der endete sogar blutig. Stefan Mauz, Vorsitzender des FC Horb, haut Bürgermeister Ralph Zimmermann ordentlich auf die Finger. Sogar ein Arzt musste her. Hunderte Besucher feierten ansonsten beim Stadtfest. Etliche Händler berichten über gute Stimmung bei den Kunden.

Zum sechsten Mal fanden die Glasperlenspiele in Calw statt. Das Festival für Liedkunst überzeugte das Publikum mit hochwertigen Interpretationen der Werke unter anderem von Brahms, Strauss oder Schuhmann. Und auch für den Namensgeber des Festivals gab es eine kleine Hommage.