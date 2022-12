Weihnachtsmärkte, Theater und mehr - das war am Wochenende in der Region los

16 Zauberhaftes Licht und Schneefall sorgen beim 46. Haigerlocher Christkindlesmarkt für eine tolle Kulisse. Foto: Lenski

Pünktlich zum dritten Advent ging es erneut weihnachtlich zu: Eine Auswahl der Veranstaltungen am Wochenende in der Region.















Egal ob Weihnachtsmarkt, Konzert, Feier oder Kunst: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen.

Blumberg hatte am Wochenende zum Weihnachtsmarkt geladen. Ein bunter Mix an schön geschmückten Ständen, bei dem auch das Kulinarische nicht zu kurz kam, sorgte für eine abwechslungsreiches Angebot.

Einen ziemlich kritischen Blick auf Weihnachten und seine Traditionen warf das Comedy-Duo Beier & Hang im Theater im Deutschen Haus in St. Georgen im Programm "Geh mir nicht auf den Sack": Die beiden Comedians waren sich zu Beginn uneins über die Bedeutung Weihnachtens.

Auch Königsfeld im Schwarzwald hatte am Wochenende zum Weihnachtsmarkt geladen. Rund 70 Stände und Buden boten ein umfangreiches Angebot.

Das Wintervarieté in der Balinger Stadthalle wurde zum ersten Mal als Dinner-Varieté-Show umgesetzt. Den Besuchern wurde zwischen den Show-Acts ein Dreigängemenü serviert.

Am Samstag fand bereits zum 24. Mal in der Ortsmitte des heutigen Burladinger Stadtteils Starzeln der kleine und feine Weihnachtsmarkt statt. Mehrere Vereine und Künstler bereicherten den Markt. So gab es rund um das Rathaus Holzwaren und Hochprozentiges, Bastelsachen, Dekorarbeiten, Weihnachtsgebäck und selbstgemachte Liköre, Marmelade und Stricksachen zu kaufen.

Was gehört zur Adventszeit wie Plätzchen und Glühwein? Ein romantischer Markt. Und was macht den Winterzauber perfekt? Erste Schneeflocken, die pünktlich zum Start des Fürstlichen Weihnachtsmarkts in Hechingen vom Himmel rieselte.

Endlich wieder Weihnachtsmarkt: Tausende von Besuchern bevölkerten am Freitag, Samstag und Sonntag die Ebinger Innenstadt; vor allem in den Abendstunden war kaum noch ein Durchkommen zwischen den beiden Standreihen in der Marktstraße und der Bahnhofstraße.

Nach zwei Jahren coronabedinger Pause erstrahlte die historische Haigerlocher Altstadt am Wochenende endlich wieder im bezaubernden Lichterglanz des Christkindlemarktes. Die 46. Auflage des Marktes fand zwar bei klirrender Kälte, aber mit weiß angezuckerten Dächern statt.

Die Temperaturen waren schon sehr glühweinfreundlich, das Angebot riesig, was beim Bad Liebenzeller Weihnachtsmarkt gefehlt hat, war noch das passende weiße Kleid.

Ein reichhaltiges Rahmenprogramm in historischer Kulisse mit 42 geschmückten Buden lockten zum dritten Adventswochenende viele Besucher in die historische Altstadt der ehemaligen Bergwerksstadt Neubulach.

Auch am zweiten Wochenende lockte der Herrenalber Adventsmarkt die Besucher in die Stadtmitte. Dort verliehen die bunten Buden in der Innenstadt, die stimmungsvolle Musik in den Gassen und ein umfangreiches Rahmenprogramm Bad Herrenalb ein stimmungsvolles Ambiente.

Der Schnee kam zur rechten Zeit. Pünktlich zur Eröffnung des Bad Wildbader Weihnachtsmarktes fielen die ersten Flocken. Noch bis zum kommenden Sonntag findet der Markt auf dem Kurplatz statt.

Auch nach 40 Jahren als Comedian hat Klaus Birk noch viel zu erzählen. Am Wochenende war er zu Gast in seiner Geburtsstadt Nagold: Mit seinem Solo-Programm "Lachen machen!" unterhielt er die Leute in der voll besetzten Alten Seminarturnhalle.

Es war ein Kammerspiel im wahrsten Sinn des Wortes: Mit "Die zwölf Geschworenen" wurde im Rahmen der Theaterreihe in Nagold spannender Bühnenstoff serviert.

Zum Weihnachtsmarkt auf dem hinteren Rathausplatz in Schramberg trafen sich am Wochenende Familien mit Kindern sowie Erwachsene, die dort endlich wieder Freunde und alte Bekannte begrüßen konnten.

Zum ersten Mal erstrahlte am Wochenede der "Wintergarten" im Freudenstädter Kurgarten in weihnachtlichem Lichterglanz. Zehn Tage lang bleibt er geöffnet und lädt zu Glühwein und anderen Köstlichkeiten bei Weihnachtsmusik, Tanz und allerlei Handwerkskunst ein.

Heimelige Stimmung wurde bei der Dorfweihnacht in Hörschweiler bei Waldachtal verbreitet. Weit über 1000 Lichter zierten den Weihnachtmarkt und die umliegenden Häuser. Insgesamt 35 beleuchtete Wohnhäuser tragen noch bis zum 6. Januar zum Weihnachtszauber bei.