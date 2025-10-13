10./11./12. Oktober: Das war am Wochenende in der Region los

Am ersten, so richtig herbstlichen Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben die eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.
Urschelherbst in Nagold, Naturpark-Markt in Bad Dürrheim, Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen und Herbstfest in Oberndorf: Übers Wochenende herrschte richtige Herbstlaune - und das Wetter spielte zum Großteil auch noch mit.
Schwarzwald-Baar-Kreis
Seit 50 Jahren gibt es das Schwarzwaldgymnasium Triberg als staatliche Schule. Das Jubiläum wurde nun gefeiert.