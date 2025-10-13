10./11./12. Oktober: Das war am Wochenende in der Region los

Am ersten, so richtig herbstlichen Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben die eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.

Urschelherbst in Nagold, Naturpark-Markt in Bad Dürrheim, Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen und Herbstfest in Oberndorf: Übers Wochenende herrschte richtige Herbstlaune - und das Wetter spielte zum Großteil auch noch mit.

Seit 50 Jahren gibt es das Schwarzwaldgymnasium Triberg als staatliche Schule. Das Jubiläum wurde nun gefeiert.

Die wichtigste und beruhigende Botschaft lautete: „Die Vision der Heilung von Krebs wird realistisch“. Das Medizin-Special eröffnete die Saison von Michael Hoyers story VS.

Die Kultband „Papis Pumpels“ war zu Gast beim Herbstfest der Bläserjugend Weilersbach.

Die Jungen und Mädchen der Grundschule Brigachtal traten zum Sponsorenlauf an. Mit der Aktion unterstützen sie den Förderverein, Liso Tansania und den Bunten Kreis.

Grund zum Feiern gibt es in der Tagespflege „St. Anna“ im Schwenninger Franziskusheim. Vor 30 Jahren wurde diese Einrichtung innerhalb des Altenzentrums an der Neckarstraße 71 als Erste im Schwarzwald-Baar-Kreis eröffnet.

Ein gelungenes Konzert vom Projektchor und dem Ensemble Camerata Instrumentalis konnten die Zuhörer im Kirchensaal der evangelischen Brüdergemeine in Königsfeld genießen.

Was tun nach dem Schulabschluss? Diese Frage stellt sich jeder junge Mensch. Informationen und Orientierung dazu boten 50 Aussteller beim Ausbildungsforum in Donaueschingen, zu dem die Eichendorffschule eingeladen hatte.

Zahlreiche Menschen flanierten beim Bad Dürrheimer Naturpark-Markt samt verkaufsoffenem Sonntag durch die Stadt und zeigten sich begeistert vom Programm.

Beim „Black Dog Day“ im Omega in Donaueschingen spricht der Verein Gedankengewitter offen über Depressionen – und gibt damit Betroffenen Hoffnung.

Die 57. Auflage des beliebten Schwarzwald-Marathons in Bräunlingen hatte nur Positives zu berichten.

Mit dem Start des Spendenlaufs für die Rehaklinik Katharinenhöhe startete in Schramberg der erste Teil des Verkaufssonntags. Geöffnet sind die Geschäfte bis 18 Uhr.

Trotz Dauerregens und Temperaturen im einstelligen Bereich ließen es sich 18 treue Wanderer des Schwäbischen Albvereins Rottweil nicht nehmen, die Gegend bei Rötenberg zu erkunden.

Mit einem abwechslungsreichen Programm, mehreren „Highlights“ sowie vielen gut gelaunten Gästen hat der Musikverein Dunningen am Wochenende sein 125- jähriges Bestehen gefeiert.

Als goldener Oktobertag zeigte sich der verkaufsoffene Sonntag in Schramberg. Die Stimmung in der Fußgängerzone, den Geschäften, Cafés und Wirtschaften hätte kaum besser sein können.

Das Oberndorfer Herbstfest mit Streetfoodmarkt, Livemusik und das Oldtimertreffen am Sonntag sorgten für Leben in der Oberndorfer Innenstadt.

Es war eine besondere Zeitreise: In den Glanz der Ritterzeit hat ein bunter Markt rund ums Lautlinger Stauffenberg-Schloss entführt. Gewidmet war das Ganze einem verdienten Lautlinger.

Drei Chöre singen beim Herbstkonzert des Sängerbunds in der Hohenzollernhalle in Bisingen.

Gute Musik hören und etwas Gutes tun: Diese Kombi zieht wieder viele Besucher zum Benefizkonzert in Jungingen zugunsten der Station 14 der Tübinger Klinik.

„Römer im Schein der Fackeln“ hieß es am Wochenende im Römischen Freilichtmuseum in Stein. Zwei Tage lang lebte hier die Antike wieder auf.

In Ebingen nahm die Gemeinde feierlich Abschied vom Gemeindehaus Spitalhof.

Beim Uria-Hoffest in Ostdorf wurden gleich mehrere Jubiläen auf einen Schlag gefeiert.

Beim Drachenfest des Musikvereins Dormettingen wurde groß gefeiert.

Der Männergesangverein Harmonie Obernheim begrüßte zu seinem Herbstkonzert den Liederkranz Hagelloch und den Ohrwurm Meßstetten.

Der Hechinger Jakob Leszczynsiki ist Künstler, er hat ein Down-Syndrom, und damit eröffnet er Betrachtern seiner Bilder eine völlig unbekannte Welt. Im Bildungshaus St. Luzen in Hechingen wurde nun eine Vernissage mit seinen Bildern veranstaltet.

Am letzten Amtstag macht OB Peter Rosenberger erst spät sprichwörtlich „Feier-Abend“. Die Bilanz der Horber Lichter-Nacht: Geschäfte voll, überall Bands, Kunst und alte Bekannte.

Dass Hunde auf der Gartenschau von Freudenstadt und Baiersbronn nicht erlaubt waren, hatte in der Vergangenheit immer wieder für Unmut gesorgt. Kurz vor Schluss durften die Vierbeiner dann aber am Samstag doch auf das Gelände.

Auch Bad Wildbad kann offenbar Oktoberfest: Alle zwei Jahre lädt die Stadtkapelle zu ihrer eigenen Version des beliebten Herbstfestes. Dabei wird kräftig gefeiert.

Mit einem frivolen Auftakt, einer Bettszene, startete „Vorhang auf!“ in Nagold seine Herbstproduktion um das turbulente Spiel zwischen Lüge und Wahrheit unter der Regie von Manuele Pilloni.

Die Altmeisterfeier der Kreishandwerkerschaft Calw wurde in Bad Liebenzell gefeiert. Dabei gab es Diamantene und Goldene Meisterbriefe.

Zwischen Düften, Klang und Melodie versank Nagold im goldenen Rausch. Der Urschelherbst war kein Markt – er war ein Gefühl, das die Stadt in ein lebendiges Gemälde verwandelte.

Die dritte Ausgabe des Warentauschtags am Samstag in Lahr war mehr als gut besucht. Der Ansturm auf die Tische bei der Abholung erinnerte an die Bilder von Schlussverkäufen vor 50 Jahren.

Lahrer verschiedener Generationen und unterschiedlicher Herkunft nutzten die Gelegenheit des ersten "Frühstücks der Vielfalt", um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Diverse Teilnehmer kamen am Freitagabend nach Schuttertal zur Premiere der Fitnessnacht.

Anlässlich des Jubiläums 750 Jahre Gutach gab es am Freitag einen großen Festgottesdienst.

Zahlreiche Besucher packten beim Ortenauer Warentauschtag um die Markthalle in Haslach ein, was sie tragen konnten. Dabei unterstützten sie internationale Hilfsprojekte.

Feste Preise gibt es hier keine: Wie Frauen Lieblingsteile beim Kleidermarkt in Weil am Rhein an eine neue Besitzerin bringen.

Bei der Wiesentäler Benefiz-Gala drehte sich in der Schopfheimer Stadthalle alles um Hilfe für Notleidende und um soziales Engagement. Ein Höhepunkt war die Verleihung des Bürgerpreises.

Der Frühnebel löste sich nur langsam auf – dann aber verzogen sich mittags die Wolken und die Sonne schien an beiden Tagen des Markts landwirtschaftlicher Produkte – kurz „MaLaPro“ – in Schliengen.

Auch in Lörrach stellte das Herbstfest am vergangenen Wochenende Besucher und Veranstalter mehr als zufrieden.