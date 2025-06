Die Ortenau lässt sich hochleben Bockbier trifft am 4. Juli in Kippenheim auf Bürgerfest

Das siebte Ortenauer Bürgerfest findet am Freitag, 4. Juli, in Kippenheim statt – eingebettet in das 55. Bockbierfest auf dem Festplatz beim neuen Bürgerhaus.