Unfallverursacher flieht in Dunningen

1 Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls in Dunningen. (Symbolbild) Foto: Patrick Thomas/Shutterstock

Freitagmittag ist es, gegen 14 Uhr, auf der Straße „Altdorf“ in Dunningen zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstanden ist. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein unbekannter Fahrer war laut Polizei gegen 14 Uhr am Freitag in Dunningen in Richtung Bösingen unterwegs. Der entgegenkommende 42-Jährige musste ihm mit seinem Peugeot Expert Traveller ausweichen, da der Unbekannte mittig auf der Straße fuhr.