1. SV Mörsch gegen FSV Seelbach: Seelbach geht gegen den Vorjahreszweiten leer aus

1 Der FSV Seelbach (blaue Trikots) hat gegen das Spitzenteam 1. SV Mörsch knapp mit 1:0 das Nachsehen. Foto: Künstle

Die Vorzeichen vor der Landesligapartie schienen klar: Aufsteiger FSV Seelbach ist zum Relegationsteilnehmer 1. SV Mörsch gereist. Am Ende geht der FSV zwar ohne Punkte nach Hause, kann angesichts der gezeigten Leistung allerdings positiv nach vorne blicken.









Landesliga: 1 SV Mörsch - FSV Seelbach 1:0 (1:0). „Ich kann mit dem Ergebnis gut leben“, sagt FSV-Spielertrainer Hakan Ilhan nach dem Spiel. „Wir haben gegen ein starkes Team gut mitgehalten und hatten sogar kurz vor Schluss noch die Möglichkeit auszugleichen“, fährt llhan fort. In der 92. Minute lief der zuvor eingewechselte Janik Roth alleine auf Heimkeeper Niklas Volo zu, der sich in dieser Situation groß gemacht und den Ball abgewehrt hat. Es blieb in der Folge bei einer knappen Niederlage für den FSV.