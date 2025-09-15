„1. Schlager-Mitte Tailfingen“: Diese Musik verbindet Generationen

Für drei Tage hat sich am Wochenende der Markt in Tailfingen in eine tanzende und singende Partyzone verwandelt: Die „1. Schlager-Mitte Tailfingen“ lockte viele Gäste an.
Jetzt war wieder einmal Tailfingen dran: Nach diversen Events, die Ebingen in diesem Jubiläumssommer erlebt hat, setzte am letzten Ferienwochenende Albstadts zweitgrößter Stadtteil Akzente und brachte bei dieser Gelegenheit eine musikalische Farbe nach Albstadt, die bislang im Veranstaltungskalender gefehlt hat: Schlager. Drei Tage lang hieß es „Mitsingen, Mittanzen, Mitfeiern“ – und die Mischung aus DJ-Sets, Live-Auftritten und ausgelassener Stimmung traf den Nerv eines breiten Publikums.