Ein echter Gradmesser erwartet den TSV Harthausen/Scher am Dienstag in der 1. Runde des WFV-Pokals. Das Team von Akin Aktepe spielt auswärts beim letztjährigen Vizemeister der Landesliga, dem VfL Nagold.

„Wir treffen auf eine sehr starke Mannschaft. Ich denke sie werden auch dieses Jahr wieder ein Wörtchen um die ersten beiden Plätze mitreden“, so Aktepe. Man wolle die einstudierten Dinge aus der Vorbereitung – gerade gegen den Ball – versuchen umzusetzen. „Es ist etwas Neues für meine Mannschaft. Wir hatten letztes Jahr Probleme, wenn Mannschaften im Offensivspiel sehr flexibel agieren. Da müssen wir einen Schritt nach vorne gemacht. Nagold ist da ein sehr guter Gradmesser.“

Fokus auf Nagold

Die beiden Duelle in der Vorsaison gingen mit 2:0 und 4:0 an den VfL, der auch dieses Mal in der Favoritenrolle ist. Selbiges gilt wiederum für die „Scherkicker“ beim Alb-Lauchert-Pokal. Wird hier gegebenenfalls schon für das Pokalspiel rotiert oder geschont? „Die Belastung war in der Gruppe leider nicht all zu hoch. Das müssen wir mal schauen, auch wer am Dienstag eventuell nicht da ist. Wenn man bei einem Turnier dabei ist, will man auch gewinnen. Dienstag hat aber die größere Priorität“, bekennt Aktepe.