1,08 Millionen Euro ist der gesamte TSG-Kader laut Angaben von Transfermarkt.de wert. Der VfB Stuttgart kommt auf 136,5 Millionen Euro. Es gäbe viele weitere Statistiken, die die Favoritenrolle des Bundesligisten im samstäglichen Aufeinandertreffen (Anstoß 13 Uhr in Reutlingen) untermauern.

Chance bei 1:28?

Martin Braun versucht auch gar nicht erst an dieser Rollenverteilung zu rütteln. Er meint: „Ich habe gehört dass die Quote auf einen Sieg von uns bei 1:28 liegt. Das finde ich auch realistisch. Es gibt 32 Partien in der 1. Runde und meistens ein, zwei große Überraschungen.“ Was seine Mannschaft machen müsse, um womöglich zu diesen Überraschungsteams zu gehören? „Die Aufgabe ist das jeder Einzelne so gut als möglich spielt, an seine Grenzen geht und versucht die bestehenden Unterschiede zum VfB zu minimieren“, so Braun.

Welche Spieler dies versuchen werden, steht noch nicht fest. Bis auf Luca Kölsch steht weiterhin der komplette Kader zur Verfügung. Im DFB-Pokal dürfen 20 Spieler nominiert werden. „Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe, nicht nur was die Startelf anbelangt, sondern schon die Kadernominierung“, erklärt Braun, der das Abschlusstraining mit seiner Mannschaft in Reutlingen absolviert.

Braun lobt den VfB

Die Gegneranalyse sei im Prinzip wie immer gelaufen, wenngleich der 54-Jährige auch eine Schwierigkeit in diesem Fall anspricht. „Der Prozess ist ähnlich wie sonst auch. Es geht aber darum den Unterschied zu sehen und es richtig einzuordnen. Denn das Tempo und die körperliche Robustheit sind nun mal drei Klassen höher.“ So verfüge der VfB über ganz viel fußballerische Qualität. „Sie sind nach vorne sehr gefährlich, haben jede Menge Tempo in ihren Reihen und strahlen Gefahr bei Standards aus. Das hat man gerade in den Relegationsspielen gegen den HSV eindrücklich gesehen“, findet Braun.

Viele der Spieler aus diesen Duellen könnten auch in Reutlingen auflaufen. Änderungen wird es aber auf den Außenverteidigerpositionen geben, denn Borna Sosa ist im Pokal gesperrt und Nationalspieler Josha Vagnoman verletzt. Liegt hier also eventuell ein Schwachpunkt? „Es wäre vermessen wenn wir das so einschätzen würden. Aus unserer Sicht hat der VfB keine Schwachstellen“, stellt Braun klar.

Glaube an den einen Moment

Zur eigenen Herangehensweise meint der Coach. „Wir würden es gerne so ähnlich wie möglich zu den Regionalliga-Spielen halten. Klar ist aber, dass wir damit leben müssen, dass es weniger Aktionen nach vorne geben wird. Wir müssen trotzdem immer an diese Momente glauben und brauchen viel Widerstandsfähigkeit.“

Der Sieg im WFV-Pokal-Finale gegen die Stuttgarter Kickers machte die Teilnahme am DFB-Pokal überhaupt erst möglich. Foto: Eibner-Pressefoto I Tobias Baur/Eibner-Pressefoto

Die ganz großen Erkenntnisse bietet das 0:0 zum Saisonauftakt gegen Bahlingen nicht für das Duell mit dem Bundesligisten. Braun sagt aber: „Das BSC-Spiel war für uns eine Orientierung wie weit wir aktuell sind. Die zweite Halbzeit war schon ein Stück besser.“ Zwei gute Halbzeiten wird die TSG gegen den VfB auf jeden Fall brauchen, wenn es mit einer Sensation klappen soll. Das größte Spiel der Vereinsgeschichte ist es aber so oder so.