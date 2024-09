Der KKK Haiterbach startet mit einer Niederlage in die neue Regionalliga-Saison.

KKK Haiterbach – Black Forest Panthers Schwenningen 59:78 (23:11, 34:36, 48:57). Nach einem fulminanten Start verlor der KKK Haiterbach den Spielfluss und startete somit mit einer Saisonniederlage gegen den Pro-B-Absteiger Black Forest Panthers Schwenningen in die 1. Basketball-Regionalliga.

18:2-Run zum Start

Vor vollem Haus und toller Stimmung startete der KK Komusina fulminant in die Partie. Topscorer Herdie Lawrence eröffnete mit einem Dreier die Partie und den Haiterbachern gelang dank energischem Spiel ein 18:2-Start. Die Schwenninger hatten Probleme, doch fanden zunehmend besser in die Partie und verkürzten zum 23:11-Viertelstand.

Lesen Sie auch

Ein 13:0-Lauf der Gäste im zweiten Viertel brachte schon in Minute 16 die Wende in diesem Spiel und der ersten Gästeführung zum 23:24. Doch dem nicht genug. Die Panthers spielten sehr engagiert und zogen dem KKK den Zahn. Der fing sich im Schlussteil der ersten Halbzeit und konnte den Rückstand zum 34:36 verkürzen.

Somit war wieder alles offen nach einer ersten Halbzeit mit vielen Hochs und Tiefs. Die Panthers setzten aber an das starke zweite Viertel an. Ein 12:0-Lauf dank stärkerer Wurfquote brachte gar das 34:48. Der KKK Haiterbach war nun deutlich im Hintertreffen. Denni Cukovic und Sascha Kesselring verkürzten für die Gastgeber immerhin zum 48:57-Viertelstand.

Die Gäste spielten im letzten Viertel konstant, ließen wenig zu und konnten den Vorsprung weiter erhöhen. Die Haiterbacher wehrten sich noch einmal und verkürzten auf 56:65, doch der ehemalige Profiverein hatte die passende Antwort parat.

KKK-Coach Mario Maric sagte: „Eine verdiente Niederlage. Wir sind super ins Spiel gekommen, doch Schwenningen hat immer besser verteidigt und wir verloren den Rhythmus in der Offence. Wir haben viele Würfe verlegt und auch zu viele Turnovers fabriziert. In diesem Spiel haben wir gemerkt, was uns noch alles fehlt und woran wir arbeiten müssen. Wir werden uns im nächsten Spiel steigern.“ KKK Haiterbach: Herdie Lawrence (15/2), Denni Cukovic (11/2), Kenan Gracanin (11/3), Sascha Kesselring (7/1), Suli Gracanin (6), Malik Kudic (5), Ivo Maric (2), Kelvin Asomah (2), Alexander Feldberg, Roko Milicevic.