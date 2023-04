Maibäume werden gestellt und Hocketen laden Ausflügler, Wanderer und Radfahrer ein. Am 30. April und 1. Mai ist viel geboten, jetzt muss nur noch das Wetter passen. Hoffentlich wird’s am Maifeiertag besser, als die Prognosen vorhersagen.

Im ganzen Stadtgebiet ist was geboten, Traditionell beginnt der Start in den Mai – von dem man ja bekanntlich sagt er sei der schönste Monat des Jahres – am Vorabend des Maifeiertages, mit dem Aufstellen von Maibäumen.

Bad Imnau

Hier lädt das Jugendhaus am Sonntag ab 18 Uhr zum Maibaumstellen in der Dorfmitte und einer anschließenden Hockete im Zelt vor dem Jugendhaus ein. Am Montag, 1. Mai selbst gibt’s ab 10 Uhr bei der Hockete der Fischer auf dem Parkplatz der früheren Apollo-Quellen Fisch vom Grill oder geraucht. Währendessen führen die Boule-Freunde auf der Boulebahn im Kurpark ihr 13. Jedermannsturnier durch. Wer diese Sportart einmal ausprobieren möchte: Einschreibeschluss ist um 12.30 Uhr.

Bittelbronn

Hier stellt die Schdoahausbude am Sonntag, ab 18 Uhr in der Ortsmitte bei der Kirche den Maibaum auf. Bei der anschließenden Hockete rund um den Maibaum ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Gruol

Die Kameradschaft „Panzer-Bar“ übernimmt am Sonntag das Maibaumstellen. Der Baum wird ab 16 Uhr in der Kreuzstraße aufgerichtet, danach wird zu Getränken, Heißen Roten und Steakwecken eingeladen. Der Erlös aus dem Verzehr der Speisen und Getränke stiftet die Kameradschaft an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen. Am Montag kann man dann die die Maihockete des Fischereivereins am Bruckensee ansteuern. Ideal zum Relaxen im schönen Stunzachtal. Tipp: gebratene Forellenfilets probieren.

Die Bräutelgesellschaft der Narrenzunft richtet am Sonntag, ab 18 Uhr auf dem Marktplatz den Maibaum auf. Bei der Hockete danach gibt es für die Bevölkerung Heißes vom Grill und kalte Getränke.

Hart

Die Feuerwehrabteilung richtet am Sonntag ab 18 Uhr in der Ortsmitte den Maibaum auf. Danach ist bei der Maibaum-Hockete im Gerätehaus für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Owingen

Der „Aubenger Narraverei“ will ausgelassen und in Feierlaune in den Wonnemonat starten und lädt die ganze Bevölkerung am Sonntag zum „Tanz in den Mai“ auf dem Platz zwischen Rathaus und Zunftstube ein. Los geht’s um 15 Uhr. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, gegrillten Roten und Steaks gesorgt. Es gibt auch einen Weizenbierstand und gegen später Barbetrieb. Der Maibaum wird gegen 17 Uhr von der Fürstengarde aufgerichtet.

Stetten

Der Narrenverein „Salzschlecker“ richtet am Sonntag ab 16 Uhr in der Ortsmitte beim Dorfbrunnen den Maibaum auf. Unterstützt wird er dabei vom Fanfarenzug. Anschließend ist für eine Bewirtung der Gäste mit Speisen und Getränken gesorgt.

Trillfingen

Das Jugendhaus „Tresor 99“ lädt am Sonntag die ganze Bevölkerung ab 18 Uhr zum Maibaumstellen auf den Dorfplatz ein. Danach ist beim gemütlichen Beisammensein für Speisen und Getränke gesorgt. Am Maifeiertag ist das Schützenhaus auf der Trillfinger Hörnleshalde ein idealer Ausflugsziel. Auch dort geht’s ab etwa 10 Uhr mit dem Frühschoppen los. Es gibt unter anderem Schnitzel mit Spätzle zu Mittag, nachmittags Kaffee und Kuchen und zum Vesper Wurstsalat. Ideal für Familien mit Kindern: ein toller Spielplatz liegt direkt beim Schützenhaus.

Weildorf

Die Vereinsgemeinschaft richtet am Sonntag ab 17 Uhr in der Ortsmitte den Maibaum auf. Anschließend ist eine Hockete auf dem Rathausvorplatz. Es gibt Heiße Rote und Pommes sowie Bier vom Fass.

Am Maifeiertag lädt der Sportverein dann ab 10 Uhr zur Maihockete rund ums Weildorfer Sportheim ein. Es gibt ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot und nachmittags auch Kaffee und Kuchen. Auch dieses Ziel ist ideal für Familien mit Kindern, da ein Spielplatz nur wenige Meter entfernt vom Sportheim liegt.