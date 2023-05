Gewerkschaften luden am 1. Mai zur Kundgebung ins Nagolder Naturfreundehaus. In diesem Jahr steht die Jugend im Fokus der Kampfparolen. Aber ’ne tolle Garten-Party mit guter Musik ist das alles dann auch noch.

Es ist 1. Mai. Großkampftag der Gewerkschaften. Symbol des Klassenkampfs. In Nagold aber auch ein eigentlich herrliches Freiluft-Event am Naturfreundehaus. Inmitten einer endlich explodierenden Landschaft. Üppigste Blütenpracht vom Feinsten, mit einem tollen Blick über die Stadt.

Aber zum ’Kampf-Teil’ des Tages werden die Gewerkschafter und anwesenden Genossen ins Innere der Location gerufen. So ganz trauen die Veranstalter dem Wetter wohl nicht. Gastrednerin ist Leonie Knoll aus Stuttgart. Bezirksjugendsekretärin des DGB Baden-Württemberg. 31 Jahre jung. Will, so sagt sie vor ihrer Rede im Gespräch, „eine Botschafterin der Jugend in der Fläche“ sein. Heute, an diesem „wichtigsten Tag für uns!“

Als „kleines Mädchen“, damals, habe es „nicht genug Teilhabe“ für sie gegeben. Am Leben. In der Gesellschaft. Das sei wohl der Initial gewesen, sich zu engagieren. Studiert habe sie Kriminologie. Eine Disziplin der Sozialwissenschaften. Und nach „den ganzen Krisen“ – Pandemie, Ukrainekrieg, Energiepreisexplosion – sei es gerade für die Jugend wichtig, sich Gehör zu verschaffen.

Jetzt hat’s geklappt

Martin Holl vom DGB-Bezirk Nordbaden, Regionssekretär für den Kreisverband Calw/Freudenstadt, übernimmt es, die Gastrednerin vorzustellen. Freut sich, weil Leonie Knoll eigentlich schon letztes Jahr zum 1. Mai nach Nagold hätte kommen sollen. Damals machte eine Corona-Erkrankung ihr noch einen Strich durch die Rechnung. Umso größer die Freude, dass es dieses Jahr endlich geklappt hat.

Aber so wirklich im ganz großen Kampfmodus? Klar, ein bisschen Klassenkampf muss sein. „Wir sollen Waschlappen benutzen“, während die Unternehmer duschen!? Man sei „solidarisch mit allen Streiks, die da noch kommen“ würden. Aber eigentlich läuft es im Moment ziemlich gut für die Arbeitnehmervertreter, die Gewerkschaften. „Die Ausbildungsgarantie kommt“, für alle Jugendlichen. Der entsprechende Gesetzentwurf sei auf dem Weg. „Auch wenn das den Arbeitgebern nicht passt!“

„Wir sind wütend!“, sagt die Gewerkschaftskämpferin

Aber – es bleibt auch genug zu tun. Denn: „80 Prozent der Betriebe beteiligen sich nicht an der Ausbildung“, oder begnügten sich „mit Schmalspur-Ausbildung“ oder nur dem „Anlernen“ von Kräften. „Wir sind wütend!“, sagt die Gewerkschaftskämpferin. Man brauche „die unbefristete Übernahme nach der Ausbildung“ , dazu eine „Bildungsgerechtigkeit“, die nicht unterscheidet nach dem, wo man seinen Schulabschluss gemacht hat, nach Herkunft, nach Wohnort. Sondern „echte Ausbildungsgarantie ohne Wenn und Aber!“

Dazu gehört: „Der Mietwahnsinn muss endlich aufhören!“, Wohnen möglichst arbeitsplatznah müsse bezahlbar sein, einen funktionierenden ÖPNV brauche es sowieso. Überhaupt Inflation: „Die sozialen Kämpfe sind die DNA der Gewerkschaftsbewegung“, und „wir sind die, die widersprechen“, um zu korrigieren. Und das noch: „Beschäftigte sind nie Verursacher der Klimakrise“, sondern deren Opfer. Denn eigentlich sei die Klimakrise „eine soziale Gerechtigkeitskrise“.

Gratis-Bratwurst und Getränkegutscheine

Klar gibt’s reichlich Applaus. Aber dann auch Gratis-Bratwurst und Getränkegutscheine für alle – wieder draußen auf der Terrasse des Naturfreundehauses. Wo das Trio „Old Men Travel“ aus der Nähe von Esslingen mittlerweile fertig mit den Aufbau seiner Instrumente ist. Und nun gute, ehrliche und handgemachte Musik vom Feinsten hören lässt.

Denn auch das kann eben der 1. Mai, erst recht hier in Nagold, am Naturfreundehaus: ’ne richtig gute Gartenparty sein. Da darf der Klassenkampf dann auch mal gerne ganz weit weg bleiben. Unten in der Stadt vielleicht. Und das Leben – und das auch von den Gewerkschaften Erreichte – auch einfach mal genossen werden.