1. Mai in Ebingen: Ein bisschen laut, ein bisschen voll – aber keinesfalls still

Hunderte Menschen sind am Abend vor dem 1. Mai durch die Ebinger Innenstadt gezogen.
Vor dem Corso stehen gut gelaunte Menschen mit Bierflaschen in der Hand und diskutieren darüber, ob Rock oder doch lieber ins „besto“ zu Afro House. Ein paar Straßen weiter dringt aus dem Gleis 4 „Atemlos“ über eine Karaokeanlage. Oder „Wonderwall“. Oder beides gleichzeitig? Man weiß so etwas manchmal nicht so genau. Muss man auch nicht. Bei Enzo singt Angelo Italo-Schlager, als hätte Ebingen plötzlich einen direkten Autobahnanschluss nach Rimini. Und im Bierstadel geben die Raising Crowns alles, als hinge die Zukunft der Innenstadt von drei Akkorden und einem funktionierenden Zapfhahn ab. Um 18 Uhr geht das Ganze schon los. Elf Läden sagen: Wir machen mit.