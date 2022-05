3 Riedböhringen wurde vor zwei Jahren in Anlehnung an seinen Status als Corona-Hotspot in der Mainacht in Wuhan umbenannt. Foto: Conny Hahn

Der 1. Mai steht an. Das heißt: Am besten Fußmatten, Mülltonnen oder Blumenkübel in Sicherheit bringen. Sonst muss man sie vielleicht am nächsten Tag beim Nachbarn suchen.















Blumberg - Viele Leute machen am nächsten Tag gezielte Spaziergänge, um nach dem Ergebnis von Maischerzen Ausschau zu halten. So wurde im Jahr 2020 Riedböhringen in Wuhan umbenannt, der Ort bekam in der Mainacht entsprechend neue Ortsschilder. Schließlich war der Ortsteil kurz nach Beginn der Pandemie zu einem Corona-Hotspot geworden. Oder Achdorf erhielt vor vier Jahren eine selbstgebaute Blitzer-Attrappe, um den Stadtsäckel zu schonen.