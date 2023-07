Auf der Tribüne klatschten sich Präsident Rainer Lorz und Sportdirektor Marc Stein erleichtert ab, auf dem Spielfeld stürmten die Spieler der Stuttgarter Kickers auf ihren Torwart zu. Felix Dornebusch hatte im Elfmeterschießen zwei Bälle hervorragend entschärft und war somit der entscheidende Mann für den 4:3-Sieg der Blauen im WFV-Pokal-Zweitrundenspiel beim sehr stabil auftretenden Oberligisten 1. Göppinger SV.

Zielstrebigkeit fehlte

„Am Ende war es verdient, wir haben nicht die Ruhe verloren. Im Pokal geht es darum weiterzukommen, das haben wir geschafft. Nach dem Wie fragt übermorgen keiner mehr“, sagte Stein. „Wir hatten viel Ballbesitz und haben gegen eine sehr, sehr starke Oberliga-Mannschaft nur ganz wenig zugelassen. Eine der schwersten Hürden im Pokal haben wir jetzt genommen. Nur so geht der Weg ins Finale“, ergänzte Trainer Mustafa Ünal. Was sein kombinationsfreudiges Team in dieser enorm hitzigen, kampfbetonten und intensiven Partie vor 1650 Zuschauern im Stadion an der Hohenstaufenstraße jedoch vermissen ließ, war die Zielstrebigkeit und Entschlossenheit, wenn es in die Nähe des gegnerischen Strafraums ging.

„Das war ein extremer Fight, wir hatten die Kickers am Rande, aber sie konnten sich von der Klippe retten. Dornebusch hat im Elfmeterschießen zweimal überragend gehalten“, sagte GSV-Coach Gianni Coveli und haderte mit der Szene in der 87. Minute: Da hatte der eingewechselte Max Ziesche eine große Chance zum 1:0 vergeben.

So aber zitterten sich die Kickers weiter. In der dritten Runde treffen sie auf den Landesligisten TSV Weilimdorf (voraussichtlicher Termin: 9. August). Zuerst geht es aber am kommenden Freitag (20 Uhr) auf den Bieberer Berg – zum Regionalligaauftakt bei Kickers Offenbach.

Elfmeterschießen

1:0 Schramm, 1:1 Antlitz, Dornebusch hält von Milisic, 1:2 Tekerci, 2:2 Schraml, Loris Maier verschießt, Dornebusch hält von Ziesche, 2:3 Berisha, 3:3 Mayer, 3:4 Kolbe

Aufstellungen

Kickers Dornebusch – Schmidts, Polauke, Kolbe, Kammerbauer – (78. Guarino) Dicklhuber (81. Riehle), Kiefer, Tekerci, Mauersberger (97. Berisha) – Antlitz, Braig (68. Loris Maier).

GSV Schleicher – Cerimi (106. Hirth), Steinbrenner, Milisic – Idehen, Schumann, Brück (117. Mayer), Baroudi (78. Ziesche), Yalman (74. Schraml) – Tunjic (74. Schramm), Mcdonald.

Termine

Regionalliga

1. Spieltag: Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers (Freitag, 4. August, 20 Uhr), 2. Spieltag: Kickers – TuS Koblenz (Samstag, 12. August, 14 Uhr), 3. Spieltag; KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 19. August, 14 Uhr), 4. Spieltag: Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (Samstag, 26. August, 14 Uhr), 5. Spieltag: TSV Steinbach Haiger – Kickers (Dienstag, 29. August, 19 Uhr), 6. Spieltag: Kickers – TSG Balingen (Samstag, 2. September, 14 Uhr), 7. Spieltag: Kickers – VfR Aalen (Samstag, 9. September, 14 Uhr), 8. Spieltag: Eintracht Frankfurt II – Kickers (Freitag, 15. September, 19 Uhr), 9. Spieltag: Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II (Samstag, 23. September, 14 Uhr), 10. Spieltag: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (Samstag, 30. September, 14 Uhr), 11. Spieltag: Kickers – TSV Schott Mainz (Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr), 12. Spieltag: Bahlinger SC – Kickers (Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr). (jüf)