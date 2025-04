1. Göppinger SV gegen FC 08 Villingen: Steffen Breinlinger freut sich „sehr“ für sein Team

1 Für 08-Trainer Steffen Breinlinger ist der Sieg in Göppingen „ein Ergebnis von dem, was sich bei uns in den vergangenen Wochen positiv entwickelt hat“. Foto: Eibner-Pressefoto/Jani Pless

Der Villinger Coach sagt: „Dieser Sieg tut unglaublich gut.“ 08-Spieler Mokhtar Boulachab sieht das 6:1 „als Belohnung für die Jungs. Wir haben uns von Beginn an heute unglaublich gepusht.“ Göppingens Trainer Gianni Coveli zeigt sich kämpferisch, „auch wenn das heute für uns ein richtiges Brett ist“.









Dieser Sieg, dieser Auftritt tut den in dieser Saison sportlich so durchgeschüttelten Villingern richtig gut. 6:1 beim Mitaufsteiger Göppingen! Von der ersten Minute an war das Regionalliga-Schlusslicht voll da und nutzte den desolaten Auftritt der Gastgeber konsequent aus. Die ersten Stimmen aus Göppingen.