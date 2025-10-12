1. Göppinger SV – FC 08 Villingen: Neue Ausrichtung, zwei zu Null-Spiele – wird es ein Goldener Oktober?

Warum der knappe Sieg in Göppingen für die Villinger zu diesem Saisonzeitpunkt wichtig ist. Es folgt in den kommenden beiden Wochen ein attraktives Hammerprogamm.
In Göppingen läuft am Samstag die 88. Minute: Ausgerechnet SV-Routinier und Ex-Profi Kevin Dicklhuber, bis dahin einer der besten Spieler auf dem Platz, passiert an der Mittellinie ein Fehlpass. Die Villinger schalten sofort den Gang nach vorne ein. Christian Derflinger flankt – und Marcel Sökler wuchtet den Ball per Kopf zum alles entscheidenden 1:0 ins Göppinger Tor.