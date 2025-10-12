1. Göppinger SV – FC 08 Villingen: Neue Ausrichtung, zwei zu Null-Spiele – wird es ein Goldener Oktober?

Warum der knappe Sieg in Göppingen für die Villinger zu diesem Saisonzeitpunkt wichtig ist. Es folgt in den kommenden beiden Wochen ein attraktives Hammerprogamm.

In Göppingen läuft am Samstag die 88. Minute: Ausgerechnet SV-Routinier und Ex-Profi Kevin Dicklhuber, bis dahin einer der besten Spieler auf dem Platz, passiert an der Mittellinie ein Fehlpass. Die Villinger schalten sofort den Gang nach vorne ein. Christian Derflinger flankt – und Marcel Sökler wuchtet den Ball per Kopf zum alles entscheidenden 1:0 ins Göppinger Tor.

Wenige Minuten später. Nach jetzt sechs Niederlagen in Folge sitzt der Frust bei den Göppingern tief. Die Fans kriegen sich lautstark untereinander in die Wolle. Dicklhuber schimpft auf einer Bank sitzend wie ein Rohrspatz über die aktuelle Situation bei den Württembergern – die 08-Mannschaft freut sich auf dem Weg in die Kabine über den fünften Saisonsieg, der ein Vorrücken in der Tabelle auf Rang sieben bedeutet. Coach Steffen Breinlinger bringt die Gefühlslage der sportlich zuletzt angeschlagenen Villinger auf den Punkt: „Wir sind überglücklich, dieses Spiel noch gezogen zu haben.“

Was jetzt besser läuft

Die Erkenntnisse nach den beiden 1:0-Siegen gegen Normannia Gmünd und am Samstag in Göppingen: Nach der Gegentorflut im September(15 Gegentreffer in nur vier Punktspielen) ist die „Schleuse“ – das Tor von Andrea Hoxha – erst einmal dicht.

Die taktische Ausrichtung hat sich beim FC 08 etwas verändert – die Mannschaft verteidigt ein wenig tiefer. Trainer und Mannschaftsrat hatten sich zusammen nach dem 1:6-Szenario vor zwei Wochen in Bietigheim darauf geeinigt. „Das sieht zwar nicht ganz so schön aus, aber für uns zählen im Moment in dieser engen Liga nur die Ergebnisse“, betont Marcel Sökler.

In erster Linie zählen die Ergebnisse

Was in der ersten Halbzeit gegen Göppingen aber nicht gut klappte, war das geplante Mittelfeldpressing. „Unsere Abstände waren zu groß, wir haben uns zu sehr hinten rein drängen lassen. Göppingen hatte gute Torchancen in dieser Phase. Das können wir besser“, merkte Andrea Hoxha, der aber insgesamt mit dem Auftritt zufrieden war, an.

Diese beiden 1:0-Siege sind für eine neue Ausgangsposition der Villinger zu diesem Saisonzeitpunkt wichtig. Das Vertrauen in die Defensive ist zurückgekehrt. Dass diese Mannschaft immer Tore erzielen kann, stand auch in den zurückliegenden unruhigen Zeiten außer Frage.

Nun geht es gegen die Top-Teams

Jetzt folgt das Oktober-Hammerprogramm. Am kommenden Samstag (14 Uhr) kreuzt der Tabellenführer VfR Aalen im Friedengrund auf. Dann geht es für den FC 08 zum Tabellenzweiten Mannheim(Sonntag, 26. Oktober).

Wird es für die Nullachter ein Goldener Oktober? Der Anfang ist gemacht. Die Mannschaft wird in den beiden folgenden Spielen jeweils in die Außenseiterrolle schlüpfen, hat nichts zu verlieren – kann aber viel gewinnen.

Die Statistik

1. Göppinger SV: Piu – Frölich, Piljek (73. Babic), Steinbrenner, Kececi, Schmidts (46. Yalman), Ziesche 85. Lekaj), Lübke (73. Ubabuike), Freiwald (80. Trivunic), Milisic, Dicklhuber. FC 08: Hoxha – Krieger, Busam, Liserra, Rinaldi (84. Yannick Spät) – Tadic, Pintidis, Derflinger 90.+2 Seemann), Cristilli (90.+2 Glück) – Sökler (90. Feist), Pfeifhofer (76. Albrecht).

Tor: 0:1 Sökler (88.).

Schiedsrichter: Marvin Monninger (Bonlanden).

Zuschauer: 500.

Gelbe Karten: Kececi/Busam.