11 Der VfB Stuttgart hat gegen Mainz 0:2 verloren. Sportvorstand Wohlgemuth findet deutliche Worte. Foto: dpa/Marijan Murat

Nach dem 0:2 des VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.









Am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga spielte der VfB Stuttgart gegen das Team von Mainz 05. Die Schwaben konnten in Rheinhessen nicht an ihre Leistung der letzten Auftritte anknüpfen und verloren klar mit 0:2. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.